Für 72 Schüler des Klettgau-Gymnasiums Tiengen ist mit der Abiturfeier die Schulzeit beendet. Mit dem Motto „Abitanic, die Elite verlässt das Schiff“, verabschiedeten sich die Abiturienten. Der Gesamtdurchschnitt beträgt 2,2. 32 mal stand eine 1 vor dem Komma, zweimal wurde die Traumnote 1,0 erreicht, 26 mal stand eine 2 vor dem Komma, 14 Mal eine 3.

„Vor acht Jahren war das alles neu für uns, wir waren gespannt ob wir das packen würden. Wir freuten uns auf die neue Schule, ihr auf den interessanten Unterricht – so war das damals. Ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen, wir haben Spuren hinterlassen und Grenzen erfahren“, wandte sich Schulleiter Manfred Römersperger an die Abiturientinnen und Abiturienten. Damals seien sie Kinder gewesen, jetzt seien sie Erwachsene. Sie hätten versucht, sie für diese Zeit zu rüsten. Danken wolle er hier den Kolleginnen und Kollegen, welche die Schülerinnen und Schüler begleitet hätten. „Ihr werdet immer ein Teil der Schule bleiben“, versicherte er. „Diese Rede ist ohne Google, ohne Zitate und ohne künstliche Intelligenz. Das ist meine Rede für euch.“

„Heute sind wir hier um das Ende der Schulzeit zu feiern“, sagte die Scheffelpreisträgerin Celina Reim hielt. Der Scheffelpreis bringe viele Erwartungen mit sich, man wolle an vergangene Zeiten erinnern und Kraft wünschen für die Zukunft. „Reist, arbeitet, fangt eine Ausbildung an. Vor uns liegt eine Zeit der Ungewissheit, nutzt diese Zeit. Wir können uns von dem leiten lassen was wir in den letzten Jahren gelernt haben, wir können unsere Meinung vertreten, es geht um unsere Zukunft.“ Sie wünsche sich, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft finde.

Auch OB Philipp Frank wandte sich in seiner Rede an die Absolventen. Er wünsche ihnen das gleiche Gefühl der Freiheit, das er damals nach seinem Schulabschluss empfunden habe. „Ihr habt einen Prüfungsmarathon hinter euch, ihr könnt stolz sein auf euch. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Schauen Sie sich um, probieren Sie sich aus, Fehler sind erlaubt, machen Sie etwas, wichtig ist es überhaupt etwas zu machen. Denken Sie über ein freiwilliges soziales Jahr nach, das kann wertvoll sein. Seien Sie weltoffen, Weltoffenheit ist eine Tugend“, erinnerte Frank die Abiturienten.

Das sind die Besten

Einen Preis für einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser erhielten Sudenaz Celen, Moritz Hoppe, Jannis Hupfer, Marla Kopp, Lena Yiyuan Ma, Hannah Marder, Teresa Sophie Merz, Teresa Müller, Rico Neu, Celina Reim, Henriette Rupp, Lilly Marie Waßmer.

Preise für besondere Leistungen erhielten: Deutsch (Scheffelpreis): Celina Reim; Englisch: Ermuun Tumurbaatar; Latein: Sudenez Celen, Lennart-Simon Lemme und Lena Petra Siebold; Geschichte: Jannis Hupfer; Geografie: Celina Reim; Physik: Paul Kornmann; Mathematik: Felix Witschi; Sozialpreis des Fördervereins: Sameach Daza; Anerkennung für langjähriges und großes musikalisches Engagement: Sameach Daza und Louis Frey; Anerkennung für Mitwirken und besondere Leistung in der Theater-AG: Ramona Groß; Fachpreis für besondere Leistungen im Fach Musik: Josef Kraft; Besondere Leistungen in der Technik-AG: Linus Tschnerning.

