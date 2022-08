von sk

Ein 72-jähriger Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Rothauser Straße in Grafenhausen am Dienstag, 30. August, sein Leben verloren, wie die Polizei mitteilt. Er krachte mit seinem Wagen in ein Bushaltestellenhäuschen. Für ihn kam laut Angaben jede Hilfe zu spät.

Was ist passiert?

Der Verunfallte soll etwa um 15.35 Uhr mit seinem Polo in Richtung Rothaus gefahren sein. Wie die Polizei schreibt, fuhr der 72-Jährige aus noch nicht bekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus. Er kam nach links von der Straße ab und krachte mit seinem Wagen in das Häuschen.

Trotz der sofort eingeleiteten, langen Reanimation verstarb der 72-Jährige noch am Unfallort, heißt es weiter.

Wer war im Einsatz?

Neben Feuerwehr, Polizei und Bauhofmitarbeitern war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Laut Angaben musste das Bushaltestellenhäuschen wegen der Einsturzgefahr abgesichert und gesperrt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 25.000 Euro.