Tiengen (sho) In eine Garage auf dem Tiengener Marktplatz hat Malermeister Paul Przybylski im Jahre 1950 sein Atelier für künstlerische Malerarbeiten und Kirchenmalerei gegründet. In der Zeitungsanzeige zur Geschäftseröffnung steht nur klein der Hinweis, dass auch handwerkliche Arbeiten ausgeführt werden. Paul Przybylski war zeitlebens ein fleißiger Handwerker und verdiente damit das Geld, um seine Familie gut zu versorgen. Im Herzen aber war er ein Künstler und sein Schaffen hat in Tiengen und der Region viele Spuren hinterlassen.

Die Bilder an den Seitenaltären der katholischen Pfarrkirche sowie das Turmwappen sind Zeugnisse seiner Kunst, ebenso das hintere Deckengemälde in der Nöggenschwieler Pfarrkirche sowie die Deckenmalerei in der Bulgenbacher Kapelle bei Brenden. An mehreren Tiengener Geschäftshäusern hat Paul Przybylski Wappen gemalt, an seinem einstigen Geschäftssitz Am Marktplatz 5 kann man das Sgraffito des heiligen Lucas, Schutzpatron der Maler, bewundern und auch am jetzigen Firmensitz hat er die Wände künstlerisch verziert.

Nach seiner Malerausbildung in der Schweiz und dem Besuch der Meisterschule hatte er noch vor der Geschäftsgründung die Kunstschule in Stuttgart besucht. Leidenschaftlich widmete sich Paul Przybylski der Kunst, wann immer es seine Zeit erlaubte, aber auch sein Handwerk verstand er hervorragend und so konnte er das Malergeschäft in Tiengen erfolgreich etablieren.

1964 zog er mit Familie und Betrieb in das neu erbaute Wohn- und Geschäftshaus in der Ostpreußenstraße um. Zu der Zeit hatte er bereits tatkräftige Unterstützung durch seinen Sohn Peter, der ab 1957 seine Malerausbildung im elterlichen Betrieb absolvierte und 1960 mit Auszeichnung abgeschlossen hat. 1965 erhielt der junge Maler seinen Meisterbrief und trat als Geschäftsführer ins Familienunternehmen ein. Paul Przybylski war glücklich, dass er sich fortan vermehrt den künstlerischen Aufgaben widmen konnte, während sein Sohn sich dem klassischen Malerhandwerk widmete. Zum 25-jährigen Firmenjubiläum 1975 übernahm Peter Przybylski den Familienbetrieb in Eigenregie. „Das war die richtige Entscheidung, ich habe bis zum Eintritt in den Ruhestand große Freude an meinem Beruf gehabt. Ich bin mit dem Geschäft groß geworden, habe schon früh mitgeholfen und wusste bald, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte“, erzählt Peter Przybylski. Nicht nur im Beruf war er fleißig, er engagierte sich auch in der Malerinnung, war von 1979 bis 2003 im Vorstand aktiv und ab 1981 Prüfungsvorsitzender der Malerinnung Hochrhein. Im Geschäft unterstützte ihn seine Frau Christa stets tatkräftig. Sie organisierte nicht nur das Büro, sondern führte auch das Farben- und Bastelgeschäft, das bis zum Jahr 2000 zum Malerbetrieb gehörte. Im Jahre 2005 wurde Peter Przybylski für seine Verdienste mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet.

Auch Peter Przybylski durfte sich über einen Nachfolger in er Familie freuen. Sein Sohn Michael hatte von 1986 bis 1989 im elterlichen Betrieb das Malerhandwerk erlernt und seine Ausbildung als Innungssieger abgeschlossen. 1994 erhielt er seinen Meisterbrief und übernahm 2003 in dritter Generation den Familienbetrieb. Im selben Jahr folgte er seinem Vater auch als Prüfungsvorsitzender der Malerinnung am Hochrhein. Auch Michael Przybylski liebt seinen Beruf. „Meine Eltern haben immer betont, dass mein Bruder Stefan und ich jeden Beruf wählen können und uns dem Familienbetrieb nicht verpflichtet fühlen müssen, doch auch ich habe früh gemerkt, dass mir der Malerberuf großen Spaß macht“, erinnert sich Michael Przybylski zurück. Wie sein Vater auch hat er bereits früh im Betrieb mitgeholfen, sich als Schüler in den Ferien etwas dazu verdient. „Ich bin hineingewachsen und als die Berufswahl anstand war für mich klar, dass ich Maler werde. Neben dem Malerhandwerk ist ihm die Förderung des Nachwuchses in seiner Berufsbranche wichtig. Seit 1996 ist er deshalb auch als technischer Lehrer an der Gewerbeschule Bad Säckingen tätig. „Wir haben in unserem Geschäft auch immer selbst ausgebildet“, betont der Malermeister. Mehr als 50 Auszubildende haben ihr Handwerk im Traditionsunternehmen Przybylski gelernt.

Im 70. Jahr führt Michael Przybylski das Malergeschäft erfolgreich in dritter Generation. Seine Mutter kümmert sich noch immer um die Buchhaltung und in seiner Lebenspartnerin und gelernten Malerin Julia Zimmermann, die 2011 ebenfalls Innungssiegerin war, hat er weitere wertvolle Unterstützung aus der eigenen Familie.