Der Beruf des Augenoptikers hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm verändert und weiterentwickelt. Früher ein reiner Handwerksberuf, sind heute viele weitere Fähigkeiten gefragt. Markus Ziegler, staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister sowie Inhaber von Ostioptik verrät uns im Interview, wie er diese Entwicklung erlebt hat und wie er sein Unternehmen für die Zukunft rüstet

Herzlichen Glückwunsch zu Jubiläum von Ostioptik. 60 Jahre ist ein lange Zeit, was hat sich in diesen sechs Jahrzehnten verändert?

Markus Ziegler: Es hat sich unglaublich viel verändert. Nehmen wir beispielsweise die Brillenmode: Früher gab es ein paar verschiedene Modelle in unzähligen Größen, Bügellängen und Stegweiten. Heute gibt es Tausende Modelle, dafür meist nur in einer Größe. Die Brillenmode hat sich weiterentwickelt, von der „praktischen Sehhilfe“ hin zum modischen „ Accessoire“. Das erfordert eine ganz neue Ausrichtung für unser Berufsbild und stellt ans uns Augenoptiker auch neue Anforderungen.

Wie gehen Sie mit diesen Veränderungen um?

Ganz einfach. Meine Mitarbeiterinnen und ich sind ständig auf den internationalen Fachmessen präsent und haben immer die neusten Brillenmodelle bei uns im Laden. Unsere jungen Mitarbeiterinnen sind bei der Auswahl der Modelle stets mit dabei. Somit sind wir immer online, modisch up to date und wissen ganz genau, wo der Trend hingeht. Außerdem tragen wir alle bei Ostioptik gerne Brille, haben die neusten Modelle selbst gerne auf der Nase und im Geschäft für unsere Kunden eine große Auswahl von mehr als 1000 Brillenfassungen ausgestellt.

Der Beruf des Augenoptikers ist aber doch viel mehr, als das Verkaufen modischer Brillen?

Definitiv, das macht unseren Beruf ja auch so vielseitig. Auf der einen Seite die Mode, auf der anderen Seite der medizinische Aspekt als kompletter Gegensatz. Wir Augenoptiker dürfen heutzutage nicht mehr nur Sehtests machen, sondern wir bieten auch Augenscreenings, wie Augendruckmessung, Analyse der Netzhaut und des grauen Stars und vieles mehr. Natürlich ersetzt das nicht den Augenarztbesuch für eine medizinische Diagnose, aber vorab lassen sich schon viele Dinge beim Besuch des Optikers erkennen und klären.

Das erfordert sicher eine Menge Wissen und Weiterbildung?

Das ist richtig. Bei Ostioptik befinden wir uns alle ständig im Weiterbildungsprozess. Nur so ist gewährleistet, dass wir unseren Kunden/-innen das Optimum an Know-how anbieten können. Nehmen wir beispielsweise das „Myopie Management“. Das ist eines der spannenden neuen Themen in der Augenoptik. Mit geeigneten Maßnahmen wie speziellen Brillengläsern oder Kontaktlinsen, ist es möglich die fortschreitende Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen einzudämmen oder gar zu stoppen. In diesem Bereich sind wir stark gefordert, da begleiten wir unsere jungen Kundinnen und Kunden sehr eng und das benötigt eine Menge Know-how und Erfahrung. Da muss man ganz genau wissen, was dahintersteckt und entsprechend geschult sein. Früher hatte man keine Möglichkeit die Kurzsichtigkeit einzudämmen, heutzutage ist uns so vieles mehr möglich. Unser Beruf hat sich enorm weiterentwickelt, da reicht es längst nicht mehr aus, nur Brillengläser oder Kontaktlinsen anzubieten.

Fachkräftemangel ist momentan eines der Hauptprobleme vieler Firmen, gerade hier bei uns am Hochrhein. Wie gehen Sie damit um?

Da sind wir bei Ostioptik im Moment sehr gut aufgestellt. Wir haben alles ausgebildete und hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen. Aktuell besteht unser Team aus vier Augenoptikermeister/innen und vier Augenoptikerinnen. Fünf davon in Vollzeit und drei in Teilzeit. Bis auf eine Mitarbeiterin haben alle schon bei uns gelernt oder sind schon mehr als zehn Jahre bei Ostioptik. Und ab nächstem Frühjahr hat unsere Augenoptikermeisterin Frau Rettig zusätzlich die Optometristen Ausbildung beendet. Ein Fachbereich, der sonst nur in den Sehschulen der Augenarztpraxen anzutreffen ist. Für uns ist das ein Alleinstellungsmerkmal, denn diese Qualifikation und Dienstleistung findet man in keinem anderem Augenoptikerfachgeschäft in der Umgebung.

Wie stellen Sie Ostioptik für die Zukunft auf?

Ich bin stolz darauf so kompetente und loyale Mitarbeiterinnen zu haben, die täglich ihr Bestes geben. Denn nur so können wir als Ostioptik Qualität und Service für unserer Kundschaft bieten. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Unser Erfolgsrezept ist ein engagiertes und bestens ausgebildetes Team, ein erstklassiger Kundenservice, ein hoher Qualitätsanspruch und immer ein Blick auf die aktuellen Trends und Entwicklungen. So geht Ostioptik gut gerüstet in die Zukunft.