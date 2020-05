von Herbert Schnäbele

Das Fest der diamantenen Hochzeit hat vor Kurzem das Ehepaar Herbert und Ida Siebold vom Antoniushof in Tiengen krisenbedingt in einem bescheidenen Rahmen gefeiert. Das Jubelpaar gönnte sich einen Tagesausflug in die nähere Region und am Abend gab es ein gemeinsames Essen im engsten Familienkreis. Die geplante Feier mit Gottesdienst, Empfang und Einladung von Freunden und Vereinen musste entfallen.

Die Jubilare trugen es mit Fassung, sind doch beide überaus bodenständig und, aufgewachsen in der Kriegs- und Nachkriegszeit, an manche Entbehrungen gewöhnt. Herbert Siebold (83) wurde in Tiengen geboren und wuchs auf dem elterlichen Hof in der unteren Hauptstraße auf. Nach Schule und Landwirtschaftsschule musste er früh Verantwortung übernehmen, da sein Vater bereits 1948 an Kriegsfolgen starb, als der heutige Jubilar gerade einmal elf Jahre alt war.

Ida Siebold (84) stammt aus Kadelburg und wuchs ebenfalls in der elterlichen Landwirtschaft auf. Sie absolvierte nach der Volksschule die Landwirtschaftsschule sowie die Schwesternschule des Deutschen Roten Kreuzes und musste nach rund einjähriger Stellung in einem Schweizer Haushalt ebenfalls auf dem elterlichen Hof mitarbeiten. Trotzdem engagierte sie sich als Schwesternhelferin im DRK-Ortsverein Rheinheim. 1958 lernten sich die Beiden auf dem Schwyzertag kennen und 1960 wurde geheiratet. 1966 errichtete das Ehepaar den Antoniushof, den es bis zum Eintritt in den Ruhestand 2002 als letzte Landwirtschaft von Tiengen betrieb. Nach einem Brand des landwirtschaftlichen Anwesens in der Hauptstraße 1968 wurde das Anwesen wieder aufgebaut und darin von 1970 bis 1980, parallel zum Antoniushof, das Gasthaus „Linde“ betrieben, eine große Herausforderung.

Trotzdem engagierten sich die Jubilare auch in Vereinen. Herbert Siebold ist seit 60 Jahren aktiver Zunftrat der Narren- und Bürgerzunft Tiengen, davon sechs Jahre „Zunftschryber“ und ist heute Ehrenzunftrat. Seit mehr als 65 Jahren ist er Mitglied in der Kolpingfamilie Tiengen. Ida Siebold gehörte seit 1949 zuerst dem Kirchenchor Kadelburg und seit 60 Jahren dem Kirchenchor Tiengen an. In Kadelburg war sie viele Jahre ehrenamtliche Organistin und Chorleiterin und im Kirchenchor Tiengen war sie zehn Jahre Mitglied im Dreier-Vorsitz. Seit mehr als 30 Jahren ist sie Mitglied in der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen. Neben seltenen Hobbys von Herbert Siebold wie Drechseln oder Nußbäume veredeln versorgt das Paar das Wohnanwesen, macht zuweilen eine Schiffsreise und freut sich über 15 Enkel und drei Urenkel ihrer fünf Kinder. Ralf Siebold, der älteste Sohn des Paares, ist der heutige Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen 1503.