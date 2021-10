Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

60-jähriger Mann stürzt von Balkon und stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus

Ein Mann ist am vergangenen Samstagmorgen, 2. Oktober, in Tiengen von einem Balkon gestürzt und später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war mit Sanierungsarbeiten beschäftigt.