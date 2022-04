von Manfred Dinort

Der Radsportverein Schmitzingen richtete am Ostermontag seinen traditionellen Eierlauf aus. Es war der Auftakt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins.

„Wir sind froh, dass es nach der zweijährigen Corona-Pause endlich wieder geklappt hat“, sagte die RSV-Vorsitzende Brunhilde Granacher. Sie freute sich, auch wieder viele auswärtige Besucher begrüßen zu können.

Die Akteure des Schmitzinger Eierlaufs (von links): Angelika Eschbach, stellvertretende Vorsitzende des RSV, die beiden Läuferinnen Amelie Granacher und Nikola Brunner und die Vorsitzende Brunhilde Granacher. | Bild: Manfred Dinort

Pünktlich um 14 Uhr begann der Eierlauf. Diesmal waren zwei Mädchen am Start, Nikola Brunner aus Schmitzingen und Amelie Granacher aus Waldshut. Dabei ging es darum, auf dem 110 Meter langen Doppelparcours, der mit jeweils 50 rohen Eiern bestückt war, alle Eier einzusammeln und sie einzeln und unversehrt ins Ziel zu bringen.

Hinter der Ziellinie stand ein Helferteam bereit, um das zerbrechliche Gut in einer Decke aufzufangen. Für die beiden Läuferinnen bedeutet der Parcours ein ständiges Stopp and Go, 50 Mal hin und 50 Mal zurück, eine Strecke, die sich auf rund 5100 Meter summierte und als echte sportliche Herausforderung gilt. Für die Einhaltung des Reglements sorgten wieder drei Kampfrichter, Matthias Köpfler, Uwe Kaiser und Franz Eckert. Nach 38 Minuten war die Sache entschieden: Amelie Granacher, Tochter der Vorsitzenden, siegte mit einem Vorsprung von sechs Eiern.

Der Verein Der Schmitzinger Radsportverein Wanderlust wurde 1922 gegründet und zählt gegenwärtig rund 380Mitglieder. Zum Verein gehören sieben Abteilungen. Mit ihren Aktivitäten tragen die Mitglieder wesentlich zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben des Waldshuter Ortsteils Schmitzingen bei. Zu den Aktivitäten im Jahreslauf zählen die Fasnacht mit den Bunten Abenden unter der Regie des Narrenrates, der Eierlauf am Ostermontag, die diversen Auftritte der Jazztanzgruppe und die Theaterabende in der Vorweihnachtszeit. Der Eierlauf Den Schmitzinger Eierlauf gibt es in unterschiedlichen Formen seit 1928. Ursprünglich war es ein reiner Fahrradwettbewerb zwischen einem Eierleser per Fahrrad und einem Distanzfahrer. Dann trat ein Läufer gegen einen Eierleser an. Doch immer bestand das Handicap, dass sich das Publikum selbst kein Bild vom Stand des Rennens machen konnte. Daher wurden seit den 90er Jahren die Räder ganz aus dem Spiel gelassen und zwei Eierläufer traten auf einem Doppelparcours gegeneinander an. Jetzt konnte das Publikum das Rennen hautnah mitverfolgen und die Läufer anfeuern.

Dann wurde der Parcours für das Hindernisfahren mit zwölf Stationen aufgebaut. Dabei konnte jeder der rund 25 Teilnehmer unter Beweis stellen, ob er seinen Drahtesel im Griff hatte. Ortsvorsteher Lorenz Eschbach bedauerte: „Ich bin bereits über 40 Mal mitgefahren, aber ich habe noch nie gewonnen.“

Spannende Momente beim Hindernisfahren: Franz Eckert vom Dachsberg bei seiner Slalomfahrt. | Bild: Manfred Dinort

Und die Strecke hatte es in sich: Es wurde Slalom gefahren, Ringe wurden ins Ziel geworfen und es musste eine Wippe bezwungen werden.

Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Gaiß-Waldkirch unter der Leitung von Marina Reichmann. | Bild: Manfred Dinort

Auch für das leibliche Wohl der Besucher war bestens gesorgt und für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Gaiß-Waldkirch unter der Leitung von Marina Reichmann.