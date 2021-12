Tiengen – In diesen Tagen feiert das Nähzentrum Hug in Tiengen sein 50-jähriges Jubiläum. Was damals mit einem rein auf Nähmaschinen spezialisierten Fachunternehmen begann, ist heute zusätzlich ein kompetenter Allrounder für die verschiedensten Dinge des täglichen Bedarfs. Kunden schätzen neben der Vielfalt des Fachgeschäfts die immer freundliche und kompetente Beratung.

Inhaber Klaus Hug übernahm als junger Mann den Nähmaschinenhandel seiner Mutter. Neben dem Verkauf bot er zusätzlich auch Reparaturen an und mit der Zeit wuchs das Angebot an notwendigen Kurzwaren und Wolle. Der Grundstein für das offiziell 1971 gegründete Nähzentrum Hug war gelegt.

„Es gab kein Geschäft wie das Nähzentrum Hug“ erinnert sich der Inhaber an die Zeit, als das Unternehmen der erste und einzige Betrieb seiner Art hier am Hochrhein war. Mittlerweile waren weitere Niederlassungen in Tiengen und Waldshut gegründet, wie ein Handarbeitsgeschäft und ein Handel für sogenannte Nähmöbel. Hier gab es Tische und Stühle, die für Nähmaschinen geeignet waren in verschiedensten Formen und Ausfertigungen. „Ich wollte das Nähen für Jung und Alt interessant machen“, erinnert Klaus Hug sich, der immer darauf achtete, wie die Branche sich entwickelte und sein Angebot entsprechend anpasste.

Alles an einem Ort

Als sich 2009 die Möglichkeit ergab, Geschäftsräume im City-Haus in Tiengen anzumieten, nutze Klaus Hug die Möglichkeit und legte seine Filialen zusammen. Er fokussierte sich auf den neuen und modernen Standort und eröffnete auf zunächst 150 Quadratmetern das Nähzentrum Hug in der zentralen Lage.

Schon immer stand für Klaus Hug fest „In einer Stadt wie Tiengen muss man alles kaufen können“. So erweiterte er das ursprüngliche Sortiment von Nähmaschinen, einem Reparaturservice für alle Marken, Stoffe, Schnittmuster und allem weiteren Verbrauchsmaterial um ein weiteres Angebot. Bett- und Frottierwaren in allen gängigen Farben füllten die Regale. Mittlerweile führt das Nähzentrum Hug auf einer Ladenfläche von 800 Quadratmeter auch eine Abteilung für Haushaltswaren. Bei jedem Entwicklungsschritt achtete der Geschäftsführer darauf, dass die Regale übersichtlich und gut erreichbar angeordnet sind. „Wir haben die Durchgänge extra breit geplant, dass man auch mit den Kinderwagen oder einem Rollator gut durchkommen kann“, erklärt er sein Konzept.

Kernkompetenz Nähen

Trotz des umfangreichen Sortiments ist das Nähzentrum Hug immer ein kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Nähen geblieben. Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine neue Nähmaschine zuzulegen oder zunächst einfach mit dem Nähen beginnen möchte, wird kompetent beraten entsprechend der Vorstellungen, für was die Maschine genutzt werden soll.

Die Reparatur- und Wartungsannahmestelle für alle Fabrikate wird seit Jahrzehnten sehr geschätzt und neben den klassischen Burda-Schnittmustern werden auch amerikanische Varianten angeboten.

Angebote zum Jubläum

Klaus Hug ist froh und dankbar, über die Jahre einen großen Kreis an Stammkunden aufgebaut zu haben. Nicht selten hört er den Satz „Sie sind meine letzte Rettung“, wenn mal wieder etwas Spezielles gesucht wird, wie beispielsweise eine besondere Größe Verschlussdeckel für Einmachgläser, Reißverschlüsse in einer Sondergröße oder ähnliches.

Mit seinen Kunden möchte Klaus Hug nun das 50-jährige Jubiläum feiern. Vom

2. bis zum 11. Dezember gibt es 20 Prozent auf das komplette Sortiment – Nähmaschinen inbegriffen.