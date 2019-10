Waldshut (bin) Im Herbst 1998 war es dann so weit: Karlheinz Renz, inzwischen alleiniger Inhaber der Boutique, zog mit dem Modegeschäft unter dem Slogan „Winnis goes to Wallstreet!“ in die Wallstraße 66 um. Das Ladengeschäft auf zwei Etagen wurde von den Innenarchitekten Inge und Albert Seipp großzügig und hell nach den Eindrücken, die Karlheinz Renz während seiner Aufenthalte in New York gesammelt hatte, neu gestaltet.

Auf zwei Etagen bietet das Geschäft seit dem Umzug auf insgesamt 300 Quadratmetern seinen Kunden auch wieder Damen- und Herrenmode in großer Auswahl an. Den Anfang am neuen Standort beschreibt Karlheinz Renz als durchaus schwierig. „In der Wallstraße und im Wallgraben war seinerzeit noch nichts los. Das Leben spielte sich ausschließlich in der Fußgängerzone der Kaiserstraße ab. Gut, dass ich von Anfang an meine Stammkunden aus der Heimat und der benachbarten Schweiz hatte, die mir über die erste schwere Zeit hinweggeholfen haben. Nicht vergessen möchte ich auch die vielen treuen Kunden aus ganz Deutschland, die ihren Urlaub im Schwarzwald auch dazu nutzten, bei uns vorbeizukommen. Kunden über einen so langen Zeitraum gewinnen und an sich binden zu können, das macht mich schon stolz. Für diese Treue möchte ich allen meinen herzlichen Dank ausdrücken.“

Ein ganz besonderer Dank von Karlheinz Renz geht in diesem Zusammenhang auch an seine Mitarbeiter: „Ich hatte immer sehr gute und zuverlässige Angestellte, denen ich gerne meine Dankbarkeit ausdrücken möchte. Besonders erwähnen möchte ich dabei Flo Vogt, Susi Baumann, Johanna Eckert, Carsten Liske, Simon Kifle, Marco Strobl, Hiltrud Schlett, Christian Danner und, nicht zu vergessen, Liu Gundelach, der seit über 30 Jahren für mich als Hausschneider nicht zu ersetzen ist.“

„Wir stellen unseren Kunden“, so Karlheinz Renz, „Fashion-Trends, aktuelle Designer und angesagte Labels vor, mit denen sie zu jeder Saison modisch up-to-date sind. Bei unserer Auswahl an Casual- und Sportswear international führender Marken legen wir besonderen Wert auf qualitativen Tragekomfort und ausgeprägte Lässigkeit.“

Neben der exklusiven Auswahl an Damen- und Herrenkollektionen steht für Karlheinz Renz selbstverständlich die individuelle Beratung seiner Kunden, abgestimmt auf Typ und Vorlieben, im Fokus. „Dabei“, so Karlheinz Renz, „kombinieren wir unsere Erfahrung mit unserer Neugier auf Neues und unserer Liebe zu modischen Dingen in allen Bereichen.“

Das exklusive Angebot von Winnis bietet seinen modebewussten Kunden ein breites Spektrum angesagter Labels der Damen- und Herrenmode: Italienische Herrensakkos, Anzüge von Hugo Boss und Tiger of Sweden, Schweizer Maßhemden von Artigiano, Maßkonfektion von Scabal, Schuhe aus Spanien von Magnanni, Sneakers von Philippe Mode (Paris), Jacken von Moncler, Canada Goose und Stone Island und Woolrich; Damenröcke, Blusen, Kleider, Kostüme, Kaschmirpullover, Jeans und mehr von Allude und der Designerin Andrea Karg, von Closed Hamburg, Handmade Jeans aus Venetien von Jacob Cohen; dazu Accessoires vom Einstecktuch über die Krawatte bis hin zu Gürteln, Lederarmbändern mit Silberschließen von Elf Craft, Schals von Altes, Tüchern und vieles mehr.

Johannes Renz, Sohn des Firmeninhabers, ist seit zehn Jahren mit im Geschäft und wird in absehbarer Zeit Winnis übernehmen. Mit dabei ist auch Tochter Theresa. Damit ist die Weiterführung von Winnis als reiner Familienbetrieb auf jedem Fall für die nächste Generation gesichert.

Kontakt: Wallstraße 66, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/26¦49, E-Mail: info@winnis.de

Öffnungszeiten: Montag von 9 bis 18.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und

14 bis 18.30 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis

16 Uhr.

Weitere Infos im Internet:

http://www.winnis.de