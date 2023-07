Mehr als 300 Personen haben an der Vereinsübernachtung von „Pro Freibad Waldshut e.V.“ teilgenommen. Einige kamen nur für wenige Stunden, andere blieben von Freitag bis Sonntag im Waldshuter Freibad, berichtet der Verein in einer Mitteilung. Sie verwandelten das Gelände abwechselnd in einen Campingplatz, eine Disco, einen Grillplatz, ein Open-Air-Konzertgelände und eine Kirche. Zahlreiche Firmen, Vereine und Privatpersonen haben mit Material oder tatkräftige Mithilfe zum Gelingen beigetragen.

Schon am Freitagnachmittag begann sich der hintere Teil der Liegewiese beim Minigolf-Platz mit Zelten zu füllen. Um 19 Uhr begrüßte die Vorsitzende Christiane Maier offiziell die vielen Familien und Einzelpersonen. Als die Temperaturen allmählich erträglicher wurden und der reguläre Bad-Betrieb um 20 Uhr endete, ging die Party rund ums Becken so richtig los: Mini-Disco mit DJ Max, Steaks und Würste vom Grill und selbst gebrautes Freibad-Bier sorgten für Stimmung bei Jung und Alt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte man weiterschwimmen. Der Schwimmclub Neptun hatte ein waches Auge.

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Samstagmorgen gab es für die Kinder die Möglichkeit, eine Runde Minigolf zu spielen. Den Rest des Tages verbrachte jeder auf seine Weise. Am Abend stand mit dem Konzert der Waldshuter Band „Mitho Kanywa“ ein weiteres Highlight auf dem Programm. Zum tollen Sound der Band konnte man bis Mitternacht schwimmen und sich kulinarisch vom Team des Bad-Cafés verwöhnen lassen – zumindest theoretisch. Denn das gegen 22 Uhr einsetzende heftige Gewitter beendete das Open-Air-Konzert etwas früher als geplant.

Am Sonntagmorgen feierten evangelische, evangelisch-freikirchliche und katholische Christen zusammen mit der Band Ephatha einen ökumenischen „Gottesdienst im Blauen“. Vertreter der drei Kirchen und von Pro Freibad stellten unter dem Motto „Frei(bad) für alle“ heraus, wie wichtig solche Orte sind, wo Menschen sich frei und ohne Vorurteile begegnen können.