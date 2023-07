47 Schüler der Grund- und Werkrealschule Gurtweil haben am Freitag ihre Entlass-Zeugnisse erhalten. Gemäß ihres Mottos „Schule ist wie ein Fußballspiel“, geht es nach der Schule für die meisten Schüler nun in weiterführenden Schulen weiter. Nur wenige der Absolventen wechseln direkt in die Ausbildung.

Die beiden Lehrkräfte Michael Albicker (Zweite Reihe, Dritter von links) und Katharina Streich (erste Reihe, Dritte von links) sagten zur Verabschiedung in Anspielung auf die problematische Corona-Zeit: „Es war kein einfacher Weg für uns alle, aber wir hatten auch schöne Zeiten und haben einiges miteinander erlebt.“

Der Schulleiter Bernhard Zimmermann (zweite Reihe, Zweiter von links) übergab den Absolventen die Zeugnisse, sprach lobende Worte für die teils guten Schulleistungen aus und zeichnete einige Schüler auch mit besonderen Preisen aus. So erhielten Donato Serio, Yasin Igde und Leonie Köhler Schulpreise und Ahmed Alawi bekam als mehrmaliger Schulsieger den Sportpreis überreicht.