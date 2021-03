von Ursula Freudig

Viele in Waldshut haben Sie gekannt. Besonders Kulturinteressierte dürften sie in bester Erinnerung haben: Hella Reinhardt ist in Emmendingen geboren und aufgewachsen, lebte einige Jahre in Gurtweil, bevor ab 1972 Waldshut ihr Wohnort wurde. Seit 1975 organisierte sie ehrenamtlich Busfahrten von Waldshut ins Theater Freiburg. Dazu gehörte auch die Bestellung der Theatertickets, die Einteilung der Personen auf die zur Verfügung stehenden Plätze und die Abrechnung sowie die Organisation eines Abendessens. Bis auf die vergangenen Jahre, als die Gesundheit es nicht mehr zuließ, ist Hella Reinhardt auch immer selbst mitgefahren. Am 11. März ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben und hinterlässt fünf Kinder, elf Enkel und zwei Urenkel.

Wie eine Reiseleiterin

„Sie hat den Kontakt zu den Menschen gebraucht, war kulturinteressiert und hat die Fahrten und das gemeinsame Nachtessen auf der Rückfahrt mit Freude organisiert“, sagt ihre Tochter Renate Bürgelin aus Öflingen. Als Jugendliche ist sie ab und zu mitgefahren. Sie erinnert sich, dass ihre Mutter zum Abschluss der Fahrt immer mit jedem Teilnehmer noch ein „Schwätzchen“ gehalten hat.

Wie es dazu kam

Zu ihrem Ehrenamt gefunden hat Hella Reinhardt über ihre Tochter Brigitte, die damals im Theater Freiburg lernte und ihrer Mutter erzählte, dass dafür Leute gesucht würden. Pro Theatersaison (Oktober bis Juli) hat Hella Reinhardt sechs Fahrten ans Theater Freiburg organisiert, das ihr dafür dankt. „Es war ihrer Begeisterung und ihrem Engagement zu verdanken, dass die Besuchergemeinschaft Waldshut-Tiengen über diese vielen Jahre hinweg den Weg in unser Theater gefunden hat“, so Günter Daubenberger, der für die Betreuung der Besuchergemeinschaften und die Intendanz des Theaters Freiburg verantwortlich ist.

Das Angebot

Als Hella Reinhard in den 70er Jahren ihr Ehrenamt antrat, hatte das Theater Freiburg in der näheren und ferneren Umgebung mehr als 200 Besuchergemeinschaften, die vor Ort von Vertrauenspersonen eigenverantwortlich betreut wurden. Aktuell zählt das Theater Freiburg noch knapp 50 Besuchergemeinschaften in der näheren und ferneren Umgebung Freiburgs, die Tickets zum rabattierten Abo-Preis erhalten.