Tiengen – Der Tiengener Maschinen- und Anlagenbauer FAB hat einen neuen Geschäftsführer. Anton Müller (72), Gründer, Eigentümer und gesellschaftender Geschäftsführer des Unternehmens, hat das Steuer Anfang des Jahres an Werner Späth (29), den bisherigen Prokuristen und kaufmännischen Leiter von FAB übergeben und sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Späth ist seit 2015 im Unternehmen und hatte nach seiner Ausbildung an der DHBW Lörrach BWL, Spedition und Logistik studiert, bevor er an der HFWU Nürtingen sein Masterstudium im Bereich Unternehmensführung absolvierte. Als neuer Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens mit rund 65 Mitarbeitern will sich Späth auf konkrete Projekte konzentrieren, die das Unternehmen insbesondere im Bereich der Digitalisierung in die Zukunft führen sollen.

So sollen in den kommenden Jahren die Konstruktionsverwaltung (Stichwort Industrie 4.0 und Vernetzung), das Projektmanagement (Workflows und Multiprojektmanagement) und Datenmanagement (Archivierung und interner Datenaustausch) weiterentwickelt werden. Ebenso sollen Prozessmanagement und Kommunikation gestärkt werden.

Um Fachkräfte besonders in Konkurrenz zur nahen Schweiz und höheren Löhnen an sich zu binden, setzt das Unternehmen schon heute auf ein besonders attraktives Arbeitsklima. Mitarbeiter profitieren nicht nur von verschiedenen kooperativen Vergünstigungen. Auch das Miteinander stimmt: Verschiedene Afterwork-Veranstaltungen, wie zum Beispiel gemeinsames Grillen oder andere Aktivitäten, stärken den Zusammenhalt im Unternehmen. Zusätzlich werden verschiedene Zusatzleistungen und Informationsveranstaltungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements angeboten, wie zum Beispiel ein Gesundheitstag oder Vorträge zum Thema Work-Life-Balance. Noch in diesem Jahr soll „ergonomisches Arbeiten“ als Thema aufgegriffen werden. „Mir ist es sehr wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter bei uns im Haus wohlfühlt“, erklärt Späth. Und auch in Sachen Nachwuchs stimmts bei FAB. Im Unternehmen sind ständig fünf bis sieben Lehrlinge in der Ausbildung.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles daransetzen, die FAB in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und die Marke FAB weiter zu stärken“, sagte Späth kurz bevor er zum 1. Januar seinen neuen Posten angetreten hat.