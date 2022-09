von Rosemarie Tillessen

Das neue Kultur-Programmheft der Stadt Waldshut-Tiengen ist da! Sichtlich stolz stellte es jetzt Kulturamtsleiterin Kerstin Simon der Presse vor: „Wir alle haben tierisch Lust auf einen goldenen Kultur-Herbst“, schreibt sie darin. Und man kann nur staunen: 42 Veranstaltungen werden da angeboten: Klassikkonzerte, Theater, Kunstausstellungen, Kabarett, Jugend- und Kinderveranstaltungen, Lesungen und vieles mehr.

Das Kulturprogramm der Stadt Waldshut von September 2022 bis Januar 2023 umfasst 42 Veranstaltungen. | Bild: Rosemarie Tillessen

Corona machte oft Strich durch die Rechnung

„Und das ist erst unser Halbjahresheft vom September 22 bis Januar 2023,“ so Kerstin Simon. Rückblickend sagt sie: „In den letzten zwei Jahren mussten wir wegen der Corona-Pandemie ständig umstellen, verändern oder absagen. Der Besuch unserer klassischen Theater- und Konzertabonnements wurde immer schlechter und kaum mehr finanzierbar. Darum gilt jetzt: Weg von den großen, teuren Veranstaltungen. Unser neues Konzept heißt ‚Klein aber fein!‘“

Neue Wege in der Kultur

Und sie erklärt das genauer: „Wir gehen neue Wege: Theater ja, aber in anderer Form. Oder wir bieten mehr Lesungen an ungewöhnlichen Orten, in der Stadtgärtnerei oder in den neuen Räumen der Stadtbibliothek.“ Sie lacht: „Wir hoffen, dass sich unsere bisher treuen Abonnenten auf Neues einlassen. Und dass wir auch neue Besucher anlocken können.“

Dazu gehören vermehrt Kinder und Jugendliche. Für sie werden nicht nur Lesungen oder Theater angeboten, sondern auch Kreativ-Workshops (15. Oktober und 19. November), eine Schreibwerkstatt (8. Dezember) oder gar ein Musical (9. Dezember). „Diese Zielgruppe liegt mir sehr am Herzen, und wir suchen direkten Kontakt zu den Schulen,“ so Simon.

Kleiner Vorgeschmack auf das Programm

Aus der Fülle der Kulturangebote nennt sie weitere Highlights: Etwa das Kabarett-Duo Blömer //Tillack mit seinem skurrilen Programm (23. September), das Schauspiel „Amadeus“, eine flammende Liebeserklärung an Mozart (20. November) oder das Akkorde-Gitarrenfestival „Saitenfeuer“ (8. Oktober). Und, und, und...

„Von Flausen nach Possen“ reist das Kabarett-Duo Blömer//Tillack mit seinem skurrilen Programm am 23. September in der Stadthalle Waldshut. | Bild: Rosemarie Tillessen

Aber da gibt es auch noch mehrere Kunstausstellungen im Schloss Tiengen. Und die ganz besonderen Ausstellungen in der Artothek in Waldshut, die nicht nur Kunst regionaler Künstler aus der städtischen Kunstsammlung zeigt, sondern – gegen eine geringe Gebühr – auch verleiht.

Ganz neu im Programm sind schließlich die bereits erwähnten Lesungen in der sich im November öffnenden Waldshuter Stadtbibliothek. Der Titel „Mordsländle“ macht neugierig auf die drei Autorinnen, vor allem wenn einmal sogar mit einem Whiskyausschank gelockt wird. Aber auch die Kombination von Literatur und Musik lockt, wenn das bekannte Casal Streichquartett die Lesung der Autorin Regula Grauwiller umspielt (15. Dezember).

Die Junge Philharmonie Ukraine Lemberg gastiert am 13. November in Waldshut. In Lemberg war Mozarts Sohn Mozart Franz Xaver viele Jahre als Musikdirektor tätig. | Bild: Rosemarie Tillessen

Zum neuen Programm gibt es jetzt auch neue Abonnement-Angebote: Bei drei ausgewählten Veranstaltungen gibt es 10 Prozent Treuerabatt, bei fünf eine Ermäßigung von 15 Prozent und bei sieben vorher ausgewählten Terminen sogar 20 Prozent. Sie sind neugierig geworden? „Lassen Sie sich auf Kultur ein,“ so Kerstin Simon. „Wir freuen uns auf Sie!“

Das neue Kulturprogramm liegt in der Tourist-Information in Waldshut und in der Buchhandlung Kögel in Tiengen aus. Jeder kann sich dort auch sein individuelles Abo zusammenstellen oder Einzeltickets bestellen oder kaufen.