von Susanne Schleinzer-Bilal

42 Schüler der zweijährigen Berufsfachschule mit der Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung oder Gesundheit und Pflege an der Justus-von-Liebig-Schule haben ihren Abschluss in der Tasche. Nach der mittleren Reife können sie eine Ausbildung starten oder eine weiterführende Schule besuchen. Gefeiert wurde im Foyer der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut, den Abend moderierten Denise Renda und Emily Lindenberg. Zwei Absolventen erhielten einen Preis.

„Die mittlere Reife ist keine Prüfung, mit der Sie schon ausgereift auf den Arbeitsmarkt treten können“, begrüßte Schulleiter Thomas Gehr die Schulabgänger. „Die mittlere Reife ist aber eine Eintrittskarte in eine weiterführende Schule oder eine Berufsausbildung“, erklärte der Schulleiter weiter. Sie hätten ein gutes Stück Weg hinter sich gebracht, einiges erarbeitet und einiges an Reife und Vernunft gewonnen.

Glänzende Zukunftsperspektiven

“Sie verlassen jetzt die Schule mit glänzenden Zukunftsperspektiven, darauf dürfen Sie stolz sein“, lobte Gehr die Absolventen. Diesen Weg seien sie nicht alleine gegangen, Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer hätten sie begleitet, sie getröstet, mit ihnen gezittert oder mit ihnen gefreut und begleiten sie weiter. „Setzen Sie Kopf, Hand und Herz ein, damit Sie Ihr Team, Ihren Betrieb, Ihre Einrichtung oder Klasse weiterbringen, aber vergessen Sie dabei nicht sich selbst“, riet Gehr den Schulabgängern.

Auch Pädagoge Severin Schneider und Klassenlehrer Wolfgang Haberl widmeten den Schulabgängern einige Worte zum Abschied. „Ob Cosinus, Sinus, Parabel, oft habt ihr gefragt, ob ihr das wirklich braucht. Die Antwort ist: Ihr habt das alles nicht umsonst gelernt. Wenn ihr etwas für eure Persönlichkeit gemacht habt, dann war die Zeit nicht umsonst. Wir haben zusammen etwas geschafft“, lobte Schneider seine ehemaligen Schüler. „Es ist immer schön, nicht nur etwas beizubringen, sondern auch etwas zu lernen, danke für euer Vertrauen“, wandte sich Haberl an die Schulabgänger.

Dank an Eltern und Lehrer

Auch die Absolventen selbst wollten Danke. Der Dank ging an die Eltern, die sie begleitet hätten und zu dem gemacht hätten, was sie heute seien. Den Lehrern wollten die Absolventen für ihre Ausdauer und Geduld danken. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Markus Tannenholz und seiner Schülerband. Die Absolventen hatten sich abschließend zu einem Chor vereint und verabschiedeten sich musikalisch von Gästen und Lehrern.

Preise: Ausgezeichnet wurden Josefine Polensky, Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung (1,6) und Manus Pückler, Fachrichtung Gesundheit und Pflege (1,8).