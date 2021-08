von Ursula Freudig

Herr Neef, worum ging es bei dieser 500-Kilometer Herausforderung?

Diese Challenge war mein privates Ziel, das ich dieses Jahr erreichen wollte. Es war aber nicht meine erste Ausdauer-Challenge. Letztes Jahr habe ich bereits eine 300-Kilometer Bodenseeumrundung gemacht und im September erfolgreich die Everesting Challenge abgeschlossen, eine ziemlich bekannte Herausforderung in der Fahrradszene. Man muss dabei 8849 Kilometer in einer Aktivität fahren und darf dafür immer nur eine Straße hoch und runter fahren. 42 Mal bin ich von der B 34 bis zum Parkplatz der Küssaburg hochgefahren. Die 500-Kilometer Challenge ging von Waldshut über Basel bis zum Flughafen Karlsruhe und von dort aus wieder zurück über Basel nach Hause, so war es zumindest geplant. Die gefahrene Strecke sieht man auf meinem Strava Profil. Strava ist ein soziales Netzwerk für sportliche Aktivitäten.

Das klingt ganz schön extrem – was motiviert Sie?

Ich will immer etwas Verrücktes machen, immer weiter und höher kommen und meine eigenen Limits herausfinden. Das gilt auch, wenn ich mal nicht auf dem Fahrrad sitze. Für mich gibt es nichts Schöneres, als sich den ganzen Tag zu quälen und am Abend nach Hause zu kommen und zu sehen, was man geleistet hat. Ich wollte bei der 500-Kilometer Challenge an die Grenze meines Körpers kommen und einen neuen persönlichen Rekord aufstellen.

Noah Neef liebt und sucht Herausforderungen auf dem Fahrrad

Ein Wahoo war Dreh- und Angelpunkt bei der Challenge, was ist das genau?

Ein Wahoo ist ein Fahrradcomputer der Marke Wahoo. Er ist beim Fahren neben dem Fahrrad der wichtigste Gegenstand, denn auf dem kleinen Wahoo-Bildschirm habe ich meine komplette Navigation, er zeigt mir an, wo ich langfahren muss. Außerdem zeichnet er die gesamte Strecke mit sämtlichen Daten auf, zum Beispiel die Geschwindigkeit, Höhenmeter, gefahrene Strecke, sogar die Tritt- und Herzfrequenz zeichnet er auf. Ich kann mir diese Daten während der Fahrt auch anschauen und mir so einen Überblick über meine bisherige Leistung verschaffen.

Sie sagten, Sie hätten nie eine härtere Aktivität gemacht, was war so hart?

Im Gegensatz zur Everesting Challenge, war ich bei der 500-Kilometer Herausforderung komplett auf mich allein gestellt. Die Strecke hatte ich vorher ausführlich geplant, damit ich möglichst wenig Bergauf fahren muss. Ich dachte, dass ich dann schneller die 500 Kilometer voll habe, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich besser ein paar kleine Berge eingeplant hätte. Bergauf ist man dann zwar langsamer, aber dafür kann man in der Abfahrt einfach mal aufhören zu treten und kommt trotzdem noch voran. Bei der Strecke, die ich gefahren bin, gab es keine längere Abfahrt als 30 Sekunden. Und in der Ebene wollte ich nicht einfach aufhören zu treten, denn wenn man langsamer wird, muss man das Fahrrad auch wieder beschleunigen und dies ist auf Dauer sehr anstrengend und kräftezehrend. Das heißt, ich habe nonstop in die Pedale getreten.

Zur Person Noah Neef (17) wurde in Zwickau geboren, lebte in Elstal und Schöningen, bevor er im Jahr 2019 mit seiner Familie nach Waldshut kam. Er machte an der Robert-Schuman-Realschule seinen Abschluss und wird ab nächstem Jahr das Technische Gymnasium Waldshut besuchen. Mit drei Jahren erlernte Noah Neef das Fahrrad fahren, mit sieben Jahren fuhr er bereits sein erstes Rennen. Seit er in Waldshut lebt, fährt er auch im Velo & Bike Club (VBC) Waldshut-Tiengen. Die Familie von Noah Neef ist ebenfalls Fahrradbegeistert. Außer fürs Fahrradfahren interessiert sich der 17-Jährige für alles rund um Computer.

Sie haben letztendlich die Challenge abgebrochen, warum und wie viele Kilometer haben Sie in welcher Zeit geschafft?

Ich bin 402 Kilometer mit drei Stunden Pause und einer Fahrzeit von 13 Stunden gefahren. Aufgegeben habe ich wegen technischer Probleme mit meinem Fahrradcomputer und meinem Rücklicht. Nach 363 Kilometern ist der Computer abgestürzt, ich musste ihn neu starten und dadurch hatte er die bisherige Aufzeichnung gespeichert. Das heißt, aus dieser einen Aktivität sind zwei Aufzeichnungen geworden. In diesem Moment wäre ich am liebsten einfach am Straßenrand stehen geblieben, ich war am Boden zerstört und nur noch wenig motiviert, die 500 Kilometer weiter zu fahren.

Aber Sie sind dennoch weiter gefahren!

Ja, aber als ich merkte, wie langsam ich nur noch unterwegs war, habe ich schließlich beschlossen, es bei 400 Kilometern zu belassen. Meine Eltern haben mich danach mit dem Auto mitgenommen. Wäre ich weitergefahren, wäre ich wahrscheinlich erst nachts zuhause angekommen.

Ich habe gehört, Sie wollen die 500-Kilometer Challenge wiederholen. War es nicht die reinste Quälerei?

Ja, ich will sie nächstes Jahr wieder in Angriff nehmen und es stimmt, es war schon eine Qual, aber ich liebe es einfach, Sachen zu machen, die noch nicht so viele geschafft haben und die mich an mein körperliches Limit bringen. Herausforderungen wie die 500-Kilometer Challenge sind für mich der Grund, warum ich das ganze Jahr über trainiere. Grundsätzlich würde ich sagen, dass sich im Sport jeder mal quälen muss, um sein Bestes zu geben und ans Limit zu gehen.

Sie fahren nicht nur privat, sondern auch im Velo & Bike-Club Waldshut-Tiengen (VBC) Rennen, was waren im Verein bislang Ihre größten Erfolge?

Seitdem ich für den VBC fahre, habe ich bisher den dritten Platz bei dem Brugger Abendrennen in der Gesamtwertung für mich geholt. Dieses Jahr bin ich jeden Rennabend, an dem ich gestartet bin, in die Top 3 gefahren. Bei einem Mountainbike Rennen habe ich es bisher nur auf den vierten Platz geschafft, das war letztes Jahr in Wilchingen.

Fühlen Sie sich im Velo- & Bike Club gut aufgehoben? Was bietet der Verein alles an?

Der VBC bietet unterschiedliche Trainings für jede Leistungsstufe an. Die genaueren Termine findet man immer auf der Homepage. Als ich in den VBC gekommen bin, habe ich mich direkt zuhause gefühlt, es ist dort eine großartige Gemeinschafft und die angebotenen Trainings sind super. Im Verein werden die Rennfahrer und die Freizeitfahrer unterstützt, beides steht im Vordergrund.

Wie sind Sie überhaupt zum Fahrradsport gekommen?

Mein Vater hat mich früher regelmäßig im Fahrrad-Hänger mitgenommen, dann kam mein erstes Laufrad und ab drei Jahren bin ich Fahrrad gefahren. Mit sechs Jahren bin ich das erste Mal 50 Kilometer gefahren und mit sieben Jahren bin ich in den MTV Schöningen gegangen. Dort fuhr ich meine ersten Rennen, unter anderem auch den Harz Cup, bei dem ich 2019 in der U19 auf den zweiten Platz kam. Seitdem ich hier in Waldshut wohne, ist meine Begeisterung für den Radsport noch um einiges gestiegen. 2019 machte ich ein Praktikum bei Hoppe-Bikes in Rheinheim. Danach haben sie mir ein Mountainbike zur Verfügung gestellt, wofür ich unglaublich dankbar bin.

Wie viele Fahrräder stehen bei Ihnen zuhause? Trainieren Sie jeden Tag?

Ich habe drei Fahrräder, zwei Rennräder und ein Mountainbike. Mein Mountainbike (Cannondale F-Si 2018) nutze ich meistens nur für Rennen, da ich mehr Zeit auf meinem Rennrad (Focus Izalco Max 2017) verbringe. Mein zweites Rennrad nutze ich eher, wenn die anderen Fahrräder kaputt sind oder repariert werden müssen. Im Schnitt sitze ich fünf Mal in der Woche auf dem Fahrrad. Die meiste Zeit trainiere ich für mich allein oder mit jemandem zusammen, zu zweit macht es immer noch am meisten Spaß. Das Gefühl, ständig neue Wege zu fahren ist unbeschreiblich, besonders mit anderen zusammen ist dies einfach schön.

Haben Sie keine Angst vor Stürzen?

Stürze gehören dazu, allerdings würde ich nicht sagen, dass Fahrradfahren eine Sportart mit hohem Verletzungsrisiko ist, da jeder selbst entscheiden kann, wie sehr er ans Limit geht. Ich selbst gehe gerne mal ein kleines Risiko ein, habe mich aber bisher noch nie ernsthaft bei einem Sturz verletzt. Meistens konnte ich nach ein bis zwei Wochen wieder auf Fahrrad steigen.

Sie posten viel in den sozialen Medien – wo überall kann man Ihr „Fahrradleben“ verfolgen?

Man kann mir auf Instagram folgen, dort poste ich meistens besondere Aktivitäten oder Bilder von Rennen. Oder auch auf Strava, dort sieht man mein alltägliches Training. Ich bekomme auch immer mal wieder Feedback, das motiviert natürlich nochmals extra.

Wissen Sie schon, was Sie später beruflich machen möchten?

Einen genauen Berufswusch habe ich noch nicht, aber es wäre super, wenn ich später bei einem Fahrradhersteller arbeiten könnte. Ziele habe ich bisher nur für nächstes Jahr. Neben der Wiederholung der 500-Kilometer Challenge, will ich beim Race Across Germany fahren. Dafür fange ich jetzt an, Sponsoren zu suchen, denn alleine kann ich dieses Projekt nicht schaffen. Den Weg zu diesem Rennen wird man auf Instagram verfolgen können, ebenso wie man mich unterstützen kann.