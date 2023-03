Nach dem Ende der närrischen Tage hat am Mittwoch die Fastenzeit begonnen. In der Westkirche soll die 40-tägige Fastenzeit auf das Osterfest vorbereiten. In dieser Zeit verzichten die Menschen auf bestimmte Lebensmittel oder ihnen wichtige Dinge. Wie halten es die Menschen in Waldshut mit dem Fasten? Wir haben in der Kaiserstraße nachgefragt.

Lena Spitznagel (22): „Ich habe keine religiöse Verbundenheit mit dem Fasten, außerdem finde ich es ein bisschen altmodisch“, sagt die 22-Jährige. Nichtsdestotrotz gebe es vermutlich keine bessere Zeit im Jahr, um auf etwas zu verzichten. „Deswegen nehme ich mir vor, die nächste Zeit aufs Rauchen zu verzichten“, sagt sie.

Lena Spitznagel (22) | Bild: Jonas Schrott

Benjamin Zimmermann (20): „Da ich keine Verbindung zum Fasten pflege und auch nicht besonders gläubig bin, habe ich wenig bis keine Verbindung zur Fastenzeit“, erklärt Benjamin Zimmermann. Dennoch versuche er allgemein und unabhängig von der Fastenzeit, seinen Social-Media Konsum zu reduzieren. „Besonders die Zeit, die für Instagram verschwendet wird. Dafür habe ich einen Bildschirmzeit-Timer, der die Zeit für Instagram reguliert“, erläutert der 20-Jährige.

BEnjamin Zimmermann (20) | Bild: Jonas Schrott

Manucher Nikfer (21): Der 21-Jährige fastet zwar selbst nicht, steht dem Prinzip vom Verzicht über eine gewisse Zeit aber positiv gegenüber. „Ich denke, dass das dazu beitragen kann, dass wir unser Glück und jenes, auf das wir während des Fastens verzichten, danach umso mehr wertschätzen zu können.“ Egal in welcher Religion und auf welche Weise – der 21-Jährige findet, dass Fasten eine gute Sache ist.

Manucher Nikfer (20) | Bild: Jonas Schrott

Sandra Gänsler (43): Die 43-Jährige fastet nicht und hat auch noch nie gefastet. „Da ich nebenher als Thermomix-Repräsentantin tätig bin, ernähre ich mich immer sehr gesund und ausgewogen“, sagt Sandra Gänsler. Sie sei der Meinung, dass kleine Sünden im Leben auch mal sein dürfen. „Meine Devise: von allem in Maßen.“

Sandra Gänsler (43) | Bild: Jonas Schrott