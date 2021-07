Waldshut – Die Firma Elektro Auer in Waldshut feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Firmengründer Edgar Auer kann zufrieden auf die vier Jahrzehnte zurückblicken, in denen seine Liebe zum Beruf und zum eigenen Betrieb bis heute für ihn nicht an Bedeutung verloren hat. Der heute 64-jährige Unternehmer wurde im heutigen Waldshuter Stadtteil Gaiß geboren. Schon früh entschied er sich den Elektroberuf zu erlernen. Nach dem einjährigen Besuch der Elektrofachschule in Waldshut von 1972 bis 1973 startete er seine Ausbildung zum Elektroinstallateur bei der Firma Reinhard in Waldshut. Nach der Lehrzeit und der erforderlichen praktischen Tätigkeit entschied sich Edgar Auer von September 1980 bis Juli 1981 die Meisterschule in Karlsruhe zu besuchen. Wenige Wochen nach dem er vor der Prüfungskommission am 7. Juli 1981 die Meisterprüfung abgelegt hatte, folgte die Geschäftsgründung am 1. August 1981 in der Schmitzinger Straße 60 in Waldshut.

Zunächst startete der agile Unternehmer, der in all den Jahren unterstützt wurde von Ehefrau Sonja, der guten Seele des Betriebes, sein Geschäft als Einmannbetrieb. Bereits Mitte November wurde der erste Lehrling eingestellt, dem in den folgenden Jahren viele weitere folgten, und teilweise heute noch in der Firma tätig sind. Für Edgar Auer ist dies ein Zeichen gegenseitiger Zufriedenheit. Für ihn war es stets selbstverständlich, das gute Miteinander durch kameradschaftliche Betriebsevents zu stärken und mit einheitlicher Arbeitskleidung die Mitarbeiter als Botschafter von Elektro Auer auf die Baustellen zu schicken.