Wie eng Tiengens Geschichte mit dem Leben einstiger jüdischer Bewohner und deren Häusern und Einrichtungen verknüpft ist, zeigten am Sonntag zwei Führungen. Der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen hatte sie zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur angeboten. Schon viele Jahre beteiligt sich der Freundeskreis an diesem Aktionstag am ersten Sonntag im September. Mehr als 40 Interessierte waren zum Ausgangspunkt der Führungen in den Schlosshof gekommen, eine Frau kam aus der Schweiz. Laut Gebhard Kaiser, Vorsitzender des Freundeskreises, waren es bislang noch nie so viele.

Die Gruppe teilte sich auf. Monika Geng vom Freundeskreis führte durch die Tiengener Altstadt, in der sich viele Spuren jüdischen Lebens finden. Gebhard Kaiser führte zum jüdischen Friedhof an der Feldbergstraße. Bis die Nationalsozialisten kamen, hatten jüdische Bürger regen Anteil am gesellschaftlichen Leben in Tiengen. In den Führungen wurde dies anschaulich. Auch alte Fotos wurden gezeigt. Um 1450 findet sich laut Kaiser der erste Nachweis, dass in Tiengen Juden lebten.

Um 1850 war nach Kaisers Aussage mit rund 230 Menschen ein Sechstel der Tiengener Bevölkerung jüdisch. Die Verbrechen, die dem jüdischen Leben in Tiengen ein Ende bereiteten, spiegelt der jüdische Friedhof, der in der Reichspogromnacht 1938 – wie auch die Tiengener Synagoge in der Innenstadt – zerstört wurde. Nur drei alte Gräber, die damals von Gestrüpp überwuchert waren und von den Nationalsozialisten übersehen wurden, konnte Gebhard Kaiser seiner Gruppe zeigen. Außerdem Infotafeln und zwei Denkmäler. Ihre Geschichte erzählte er ebenso wie Allgemeines über die jüdische Bestattungskultur. Der jüdische Friedhof ist abgeschlossen, jeder kann aber bei der Tourist-Info Waldshut oder im Bürgerbüro Tiengen den Schlüssel holen. Der Einsatz des Freundeskreises Jüdisches Leben Waldshut-Tiengen gegen das Vergessen geht weiter: „Es sind neue Projekte von uns zu erwarten“, sagte Gebhard Kaiser.