von Susanne Schleinzer-Bilal

Für 37 Schüler des Biotechnologischen und Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums geht die Schulzeit an der Justus-von Liebig-Schule Waldshut zu Ende. Gefeiert wurde das Abitur im Foyer der Justus-von Liebig Schule in Waldshut. Der beste des Jahrgangs ist Paul Filges mit einem Durchschnitt von 1,2. Er bekam gleich mehrere Preise. Den Preis des Fördervereins, dotiert mit einem Geschenkgutschein über 200 Euro, erhielt Jenny Pawlik für ihr Engagement in der Schule am Maus-Türöffner-Tag und Ruanda.

Mit ihrem Schulabschluss, dem höchsten im deutschen Schulwesen, hätten die Absolventen eine Eintrittskarte für das Leben erhalten, sagte Schulleiter Thomas Gehr bei der Begrüßung. „Um Ihr Ziel zu erreichen, waren Fleiß, Durchhaltevermögen, Tatkraft und Intelligenz vonnöten. Sonst hätten Sie das alles nicht geschafft“, sagte der Schulleiter. Das Abitur sei eine Art Brücke. Man wisse nicht, was einen auf der anderen Seite der Brücke erwarte, ob man schwankenden Boden unter den Füßen habe oder eine Wüste – oder eine schöne Landschaft selbstbestimmt und ohne Sorgen.

Auch Verantwortung gehört dazu

Nicht nur Freiheit oder vielleicht Reichtum, Glück oder Zufriedenheit warte jetzt auf die ehemaligen Schüler – auch die Verantwortung für die Gesellschaft gehöre dazu. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, man kann sehr glücklich sein im Leben, ohne dass man dauernd die vermeintlichen Erwartungen der anderen erfüllt“, ermunterte Gehr die Absolventen.“Nutzen Sie Ihren Verstand, hören Sie auf Ihr Herz, haben Sie keine Angst zuzupacken, wenn Sie etwas richtig finden, seien Sie nicht neidisch oder hochmütig“, riet Gehr den Schulabgängern. Er selbst habe die Schüler als kluge, verständige und nette junge Menschen kennen gelernt, betonte Gehr.

„Wir haben es geschafft, Abitur 2019“, freuten sich Hannah Lehmann und Julia Höfler stellvertretend für alle Schulabgänger in ihrer Rede. „Manchmal wollten wir den Kopf in den Sand stecken, aber dann haben wir uns entschieden, lieber mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.“ Die Schuljahre seien nicht immer einfach gewesen, aber letztlich hätten alle an einem Strang gezogen und die Lehrer hätten sie tatkräftig unterstützt. „Ein Kapitel im Buch des Lebens ist geschrieben, ab jetzt wird jeder seinen eigenen Weg gehen“, sagten die Schülerinnen wehmütig. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Musiklehrer Markus Tannenholz und seinem Schlagzeugquartett.