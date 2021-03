von sk

Einen falschen Führerschein zeigte ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Waldshut-Tiengen am Montag, 22. März. Laut Polizei war gegen 10.50 Uhr der 32-Jährige in der Waldshuter Liedermatte angehalten worden, weil er ein Handy während der Fahrt in der Hand hatte.

Er händigte dem kontrollierenden Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Der Polizist erkannte mehrere Fälschungsmerkmale. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.