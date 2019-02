Aichen – 50 Jahre macht der Narrenverein der Guggenloch-Spatzen schon Fasnacht in Aichen und auswärts. 50 Jahre stehen die Spatzen schon für gute Laune und Lust am Feiern und Organisieren. Dies werden sie am kommenden Freitag und Sonntag erneut unter Beweis stellen: Aus Anlass ihres runden Geburtstags richten sie nach 2012 zum siebten Mal das Schlüchttal-Narrentreffen aus. Das Treffen wird das kleine, keine 400 Einwohner zählende Aichen, wieder zu einer Hochburg ausgelassen feiernder Narren machen. Zwischen 1200 bis 1500 Hästräger werden erwartet.

Schirmherr des Spektakels ist Ortsvorsteher Christian Maier. Die Guggenloch-Spatzen haben keine Mühe gescheut, um den Besuchern wieder ein tolles Programm zu bieten. Zum Auftakt am Freitag verbreiten Hexen eine schaurig-schöne Stimmung: Die Tiengener Schlosshexen schleichen erstmals auch in Aichen um loderndes Feuer und zeigen ihre berühmte Sprünge und ihre Pyramide. Danach geht es nahtlos weiter mit dem Guggenmusiktreffen. Fünf Orchester werden mehr oder weniger „schräg“, aber immer lautstark, bis spät in die Nacht hinein die Gemeindehalle zum Beben bringen.

Am Sonntag wird in der Aichener Kirche eine Narrenmesse gefeiert und danach die Zunftmeister der einzelnen Umzugsgruppen empfangen, Oberbürgermeister Philipp Frank wird einer der Ehrengäste sein. Höhepunkt am Sonntag ist der große Narrenumzug. 34 Gruppen haben ihr Kommen zugesagt. An der Spitze laufen die Guggenloch-Spatzen und die sechs weiteren Mitglieder der Narrenvereinigung Schlüchttal. Es geht für die Hästräger mitten durchs Dorf und wie immer werden sie dabei auch den ein oder anderen Schabernack mit dem Publikum treiben. Freuen können sich die Besucher auch auf eine Festmeile entlang der Umzugsstrecke. Sie lädt zu närrischem Treiben, Essen und Trinken ein. Die Aichener Vereine bieten an ihren Ständen kulinarische Vielfalt von Kuchen, Waffeln über Steaks, Würste, Pommes und Gulaschsuppe bis zu Hot Dogs. Die Guggenloch-Spatzen bewirten selber auch in der Gemeindehalle. Ihr schöner Name verdanken sie einem Aichener Gewann, das spitz wie eine Gugge (Tüte) auf einen Wald zuläuft und an dessen Rand sich gerne Spatzen aufhalten. Angefangen hat der Aichener Narrenverein 1969 als lose Gruppe, die eine Narrenzeitung verkaufte. Mit der Vereinsgründung 1979 wurden aus den fasnachts-begeisterten Mitgliedern die Guggenloch-Spatzen.

Programm