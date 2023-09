Waldshut-Tiengen (ska) Sie sind die Reiseexperten vor Ort und das bereits seit 30 Jahren. Das „Waldshuter Reisebüro“ von Thomas Geiger feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles am 1 Juli 1993 in der Waldtorstraße, mit vier Mitarbeitern. Im Sommer 2004 wurden dann die neuen Geschäftsräume in der Fußgängerzone im Herzen von Waldshut bezogen. Mit der „Donaueschinger Reisewelt“ in der Karlstraße in Donaueschingen eröffnete im Oktober 2013 das zweite Reisebüro von Thomas Geiger. Aktuell werden insgesamt 14 Mitarbeiter*innen beschäftigt.„Heute zählen die beiden Büros zu den renommiertesten Büros in der Region und wir haben es auch geschafft, ohne Entlassungen durch die Coronazeit zu kommen,“ erzählt Thomas Geiger stolz. Das junge Team versteht sich darauf, für jeden Kunden den perfekten, maßgeschneiderten Urlaub zu gestalten. Sie beraten ihre Kunden kompetent und ausführlich. „Immer häufiger kommen Kunden zu uns, die ihre Einmal-im-Leben-Reise, verwirklichen wollen. „Gerne helfen wir dabei, diese Reiseträume und Sehnsüchte Wirklichkeit werden zu lassen“, freut sich der Reiseexperte. „Wir freuen uns, unsere Kunden bei ihrer Vorfreude zu begleiten und ihre Träume wahr werden zu lassen“ ergänzt Thomas Geiger lächelnd. Aber auch nach der Buchung und im Urlaub selbst, ist das Unternehmen für die Kunden da. „Wir stehen jederzeit bei Anliegen oder Fragen zur Verfügung“, so Geiger. Auch wenn es Probleme am Urlaubsort gibt, kümmert sich das Team des Reisebüros um alle Belange. „Dieser Service wird von unseren Kunden sehr geschätzt“, sagt Geiger. Und: „Unsere Kunden spüren, dass sie mit Herz und Leidenschaft beraten werden“. Ganz besonders großen Wert wird beim Waldshuter Reisebüro auf die gute Ausbildung und fortlaufende Weiterbildung gelegt. „Wir bilden seit Bestehen unseres Reisebüros selbst aus und haben aktuell in jedem der beiden Büros eine Auszubildende“ so Thomas Geiger, „außerdem nehmen unsere Mitarbeiterinnen kontinuierlich an Weiterbildungen teil, um auf dem neuesten Stand zu sein“. Die Teilnahme an Seminarreisen unserer Veranstalter ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Weiterbildung. So können die gewonnenen Erfahrungen und Eindrücke an unsere Kunden weitergegeben werden.“ Nach den Urlaubstrends 2023 gefragt, antwortet Thomas Geiger: „Nach der schweren Coronazeit, kehren wir wieder zur Normalität zurück“, so Thomas Geiger. Deutschland und Österreich sind immer noch sehr beliebte Reiseziele. „Hier sehen unsere Kunden besonders den großen Vorteil der unabhängigen Anreise mit dem eigenen Auto, was eine große Flexibilität bei der Anreise und vor Ort bedeutet. Bei den Fernreisen sind besonders Ziele wie die Karibik und Thailand gefragt. Auch Kreuzfahrten erfreuen sich wieder größerer Beliebtheit und werden immer häufiger gebucht.“ Und auf was kommt es dabei an? „Kundenorientierung, Service, Qualität und Unabhängigkeit in der Kundenberatung sind wichtige Voraussetzungen. Aber nachhaltiger Erfolg verlangt auch Beweglichkeit, Weitblick und den Mut neue Wege zu beschreiten“, so Thomas Geiger. Er glaubt an diese Werte , weil sie die Basis für den Erfolg der vergangenen 30 Jahre sind. „In der heutigen Zeit müssen wir uns abheben von Internet- und Online-Buchungen. Den Vorteil sehen wir in unserer Beratungsqualität. Du wirst individuell vor, während und nach der Reise von deinem Reiseprofi betreut. Und gerade die aktuelle Situation zeigt, dass genau dieser Service wichtiger ist als je zuvor. Die lang ersehnte Urlaubsreise kann noch so gut geplant und vorbereitet sein. Manchmal sorgen unvorhersehbare Ereignisse für einen erhöhten Kommunikationsbedarf zwischen allen beteiligten Leistungsträgern und den Reisenden“. Genau in solchen Fällen sei das Reisebüro um die Ecke, von großem Vorteil. „Kein Onlineportal der Welt kann mit seinen anonymen Callcentern die persönliche Beratung eines Reiseexperten vor Ort ersetzen. „Bei uns ist der Kundenservice vor, während und nach der Reise bereits im Preis inkludiert“ fügt Geiger hinzu . Nach der Einführung des EU-Reiserechts und den vielfältigen Veränderungen bei den AGBs der Veranstalter durch die Corona Krise ist es besonders wichtig, auf die oft kleinen aber entscheidenden Unterschiede bei einer Reisebuchung zu achten, damit der Reisetraum nicht von der Realität eingeholt wird. Ausführliche kompetente Fachberatung von gut ausgebildeten Reiseberaterinnen, die unter anderem auf die Unterschiede zwischen Pauschalreise und individuell gestalteter Reise aufmerksam machen, kann das verhindern. „Genau diese Beratung finden Sie bei uns im Waldshuter Reisebüro“. Auch nach 30 Jahren „Waldshuter Reisebüro“ ist Thomas Geiger ist bestrebt, den Service seines Reisebüros noch kundenfreundlicher zu gestalten. „Unsere Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen und das Gefühl haben, dass in unserem Reisebüro der Urlaub bereits beginnt“ so Thomas Geiger „Um erfolgreich zu sein, ist es heute wichtig, sich weiterzuentwickeln und technisch innovativ zu bleiben. Man darf nicht stillstehen, denn Stillstand bedeutet Rückschritt“, so Geiger.