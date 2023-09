Waldshut – Fachgerecht und alles aus einer Hand. Bereits seit über 30 Jahren dreht sich bei der Firma Roth Schornsteinsysteme alles um qualitativ hochwertige Schornstein- und Abgassysteme und Ofensysteme. Kamine, Kaminöfen oder Herde. Von der Vorbereitung bis Fertigstellung des Schornsteinsystems und den Einbau des neuen Ofens, kümmert sich Feuerungstechniker Axel Roth. Dabei geht es um die Fertigung von freistehenden Stahlschornsteinen. In der Alfred-Nobel-Straße 6, in Waldshut-Tiengen, findet der Kunde außerdem eine Auswahl an Öfen in zahlreichen Varianten, wo die Kunden auch von Ehefrau Patricia Roth beraten werden. Dem Paar zur Seite stehen außerdem zwei Mitarbeiter.

Wer sich von dem Angebot des Unternehmens ein Bild machen möchte, kann sich am Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, bei einem Tag der offenen Tür inspirieren lassen. Von 11 bis 18 Uhr an beiden Tagen ist die Ausstellung geöffnet. Auch Beratungen finden statt. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich „Ronnys Diner“, das mit typisch amerikanischen Spezialitäten überraschen wird. Hot Dogs, Burger oder Pancakes und Salate sind auf der Karte zu finden.

Im Oktober 1993 hat Axel Roth sein Unternehmen in Stühlingen als Firma für Kaminbau und Kaminöfen gegründet. Bereits drei Jahre später verlegte er das Unternehmen in die Waldshuter Liedermatte und eröffnete zusätzlich eine Ofenausstellung. 1999 eröffnete Roth Schonsteinsysteme eine Ofenausstellung in Küssaberg – Ettikon und war bis Ende 2006 mit einer Ausstellung in der Konstanzer Straße in Waldshut-Tiengen vertreten. Im September 2006 wechselte das Unternehmen dann ein weiteres Mal seinen Standort auf das ehemalige Lonza-Gelände in der Alfred-Nobel-Straße 6, wo sich heute noch der Firmensitz befindet.

„In den ersten 15 Jahren meiner Selbstständigkeit waren wir mit der Sanierung von Schornsteinen beschäftigt“, erklärt der Unternehmer. Damals war die Firma im Auftrag von Heizungsbaufirmen von Weil am Rhein bis Konstanz beschäftigt. „Drei bis vier Kamine pro Tag haben wir damals saniert“, so Axel Roth. Weil es immer weniger Kamine zu sanieren gab, verlegte sich das Unternehmen verstärkt auf den Verkauf von Kaminen, Kaminöfen und Herden. Die Schornsteinsysteme sind aus hochwertigem Edelstahl, Schamotte und Kunststoff.

Bei den Kaminöfen ist die Firma Hwam aus Dänemark nach dreißig Jahren immer noch der Hauptlieferant, da sie die Einzigen mit einer besonderen Verbrennungsautomatik sind, was sich sehr bewährt hat. „Mit fünf Ster Holz machen unsere Öfen so viel Wärme wie eine Ölheizung mit 1000 Liter Heizöl“, berichtet Axel Roth. Im Pelletofen-Bereich ist die Firma Rika die Krönung der Technik, was Lautstärke und Bedienung angeht. Durch ständige Innovation sind sie Marktführer.

Nicht erst seit der Energiekrise haben die Menschen die Vorteile eines Kamins oder Kaminofens für sich entdeckt. Denn ein Kaminofen bringt nicht nur Gemütlichkeit und Wohlbefinden ins eigene Zuhause. Mit einer Holzfeuerstätte als zusätzliche Wärmequelle erhöht sich außerdem die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe und spart Geld bei der Stromkostenabrechnung.

