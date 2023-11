Waldshut – Qualität spricht für sich. Seit 30 Jahren bringt Intercoiffure Silvia Rausch Farbe in das Leben ihrer Kunden. Jetzt geht das Unternehmen den Schritt in die nächste Generation. Joelle Rausch, die mittlerweile elf Jahre im Salon tätig ist, wird fortan das Zepter in die Hand nehmen und Mutter Silvia tritt zurück in die zweite Reihe. „Ich werde jedoch nach wie vor an ihrer Seite mitarbeiten und für unsere Kunden da sein“, verspricht sie. Diesen Schritt möchte Intercoiffure Silvia Rausch jetzt mit einem neuen Auftritt deutlich machen. Der veränderte Name und das neue Logodesign von Salon Rausch soll die enge Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter widerspiegeln. Mit einer Jubiläumsaktion vom 14. bis 18. November, möchten sich Silvia und Joelle Rausch bei ihren Kunden bedanken und gleichzeitig auch neuen Kunden die Gelegenheit bieten, den Salon Rausch kennenzulernen.

Mit Können, Disziplin und jeder Menge Liebe und Leidenschaft für ihren Beruf, hat sich Friseurmeisterin Silvia Rausch in den vergangenen drei Jahrzehnten ganz nach oben gearbeitet und sich einen Namen in der Branche gemacht. Intercoiffure Rausch stand und steht für Qualität, Kreativität, Exklusivität und Individualität. 1993 hat sie ihren Salon im Waldshuter Wallgraben gegründet. Nach 20 Jahren zog das Unternehmen in das gegenüberliegende Gebäude, ihrem heutigen Standort im Wallgraben 40, und gestaltete den 200 Quadratmeter großen Salon ganz nach ihren Vorstellungen. „Ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung“, sagt sie. Gleichzeitig mit dem Salon gründete sie einen der ersten Barber-Shops in der Region. 2015 wurde Silvia Rausch in Mainz in die Intercoiffure Elite aufgenommen. Intercoiffure ist die weltweit größte Vereinigung von Friseuren. Sie ermöglicht unter anderem den nationalen wie internationalen Austausch auf höchstem Niveau. Auch wenn der Name Intercoiffure nicht mehr präsent im Logo zu sehen ist, wird der Salon weiterhin im Club der Elite Friseure bestehen.

Und immer mit ihrer Familie an ihrer Seite: „Mit ihnen zusammen habe ich das Unternehmen aufgebaut und ich wäre ohne sie nie dort, wo ich heute bin“, so Silvia Rausch. Ihr Mann Gerard stand von Tag eins an Silvias Seite und hat ihr stets den Rücken gestärkt. Tochter Joelle absolvierte ihre Ausbildung im Salon ihrer Mutter und in der renommierten Friseurschule Amann & Bohn in Lörrach. Danach besuchte sie fünf Monate lang die Internationale Schule Vidal Sassoon in London. Im vergangenen Jahr schloss sie dann die Meisterschule ab.

Insgesamt drei Mitarbeiterinnen stehen Mutter und Tochter in Sachen Schönheit und neuen Trends zur Seite. „Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden“, sind sich Silvia und Joelle Rausch einig.