von sk

Ein 30 Jahre alter Mann hat am Dienstag, 16. März, gegen 15.25 Uhr, eine Mülltonne in Waldshut angezündet, die am Eingang einer Sporthalle stand. Schlimmeres verhinderte ein Zeuge. Selbst bei der Feuerwehr löschte dieser das Feuer, bevor es mehr Schaden anrichten konnte.

Die Mülltonne wurde laut Polizeibericht komplett zerstört, das nahe Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der schon zuvor alarmierte Kommunale Ordnungsdienst hielt den Tatverdächtigen und einen Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Tatverdächtige war geständig, einen Grund für sein Handeln nannte er jedoch nicht.