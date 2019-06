von Ursula Freudig

Schnelle Beine und Durchhaltevermögen bewiesen beim dritten City Run des VfB Waldshut rund 270 kleine und große Läufer. Musik und die Stimmen der Moderatoren Jürgen Steßl und Manfred Rüd hallten am Samstag durch die Waldshuter Kaiserstraße, wo Start und Ziel waren. Jeder Läufer wurde vom Publikum angefeuert und gefeiert: Angefangen von dreijährigen Bambinis bis zu fast 80-jährigen Senioren.

Sportliche Jungs: Samuel Schönfeld (rechts) und sein kleiner Bruder Rafael (rechts) aus Waldshut werden nach dem Zieleinlauf von ihren Eltern und ihrem Brüderchen in Empfang genommen. | Bild: Ursula Freudig

Wer die Ziellinie überschritt, bekam eine Medaille umgehängt. Bei den Siegerehrungen gab es für die Schnellsten zusätzlich Pokale und Preise. Höhepunkt war der Hauptlauf über zehn Kilometer in vier Runden. Ganz oben auf dem Treppchen standen Jeannine-Michèle Piazzalunga (May Running Team) und Martin Walther (LC Schaffhausen).

Schnelle Männer: Beim Hauptlauf über zehn Kilometer ist Hardy Flum (von links, LG Hohenfels) Zweiter, Sieger ist Martin Walther (LC Schaffhausen), den dritten Platz belegt Tobias Herrmann (May Running Team). | Bild: Ursula Freudig

Den Fit & Fun Lauf über fünf Kilometer gewannen Heidi Sengül (LG Hohenfels) und Daniel Groß (LG Steinlach-Zollern). Sara Polito und Tim Reckermann (beide LG Hohenfels) hatten beim Schülerlauf über knapp zwei Kilometer die Nase vorn, bei den Bambinis siegten Frida Schoger und Janis Bächle (Rothaus Runners).

Der City Run Waldshut war wieder ein gelungenes Ereignis für alle, die Spaß an der Bewegung haben und für alle, die gern feiern: An den Bänken unter einem Zeltdach konnte es sich jeder bei Grillwürsten und Getränken gut gehen lassen. Erstmals wurde mit Blick auf die große Mittagshitze in den beiden Vorjahren am frühen Abend gelaufen. Pünktlich zum ersten Start um 18 Uhr hatte auch der Regen aufgehört.

Gute Vorbereitung: Thomas Robold (von links) heftet Silas Robold und Janis Bächle von den Rothaus Runners die Startnummer mit eingearbeitetem Transponder ans Shirt. | Bild: Ursula Freudig

Der Aufwand für eine Veranstaltung wie der City Run ist groß. Rund drei Monate war das VfB- Organisationsteam mit Vorbereitungen beschäftigt, rund 70 Mitglieder des VfB waren am Samstag im Einsatz. Der VfB-Vorsitzende Klaus Fricker zeigte sich sehr zufrieden über den Verlauf des Runs, der nur durch die Unterstützung vieler möglich wäre. Er dankte den Sponsoren und hob die gute Zusammenarbeit mit der Stadt hervor.

Stolze Sieger: Bei den Bambinis stehen auf dem Treppchen (von links): Anika Küpfer, Julian Frommherz, Janis Bächle, Frida Schoger, Dominik Fulde und Elena Polito. | Bild: Ursula Freudig

