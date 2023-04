In einem Festgottesdienst am Sonntag, 23. April, um 10.30 Uhr feiert die evangelische Kirchengemeinde die Jubelkonfirmationen und den Jahrestag der Orgeleinweihung. Eine Gruppe der Kantorei Hochrhein und Matthias Flierl an der Orgel gestalten die Musik zu diesem Anlass.

Am gleichen Abend, 23. April, um 20 Uhr zündet Christian Schmitt laut einer Pressemitteilung des Bezirkskantorats Hochrhein „ein wahres Feuerwerk der Orgelmusik“ mit Werken von Bach, Buxtehude, Mendelssohn und Pärt. Christian Schmitt ist ein international gefragter Interpret, der regelmäßig mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern zusammen musiziert.

Szymon Jakubowski hat sich als Interpret von Orgelwerken genauso einen Namen gemacht wie als feinsinniger Improvisationskünstler. Musik aus der Barockzeit von Scheidemann, Reincken und Bach stellt er in seinem Programm des Orgelkonzerts am Mittwoch, 26. April, um 20 Uhr eigene Improvisationen gegenüber. Die Themen zu dieser Improvisation dürfen Besucher in der Konzertpause aussuchen.

Szymon Jakubowski ist einer der Künstler, die bei der 27. Internationalen Orgelwoche in Waldshut auftreten. | Bild: Gabriella Falana

David Franke unterrichtet seit einigen Jahren als Orgelprofessor an der Freiburger Musikhochschule. Unter dem Titel „Voyage en Europe“ führt er das Publikum am Freitag, 28. April, um 20 Uhr einmal quer durch das Europa der Barockzeit. Auch er wird neben Werken von unter anderem Cabanilles, Sweelinck und Vivaldi selbst in historischen Stilen improvisieren. Hierbei darf sich das Publikum wieder wünschen, über welche Themen improvisiert wird.

„Klein gegen Groß“ – Das Orgelquiz für die ganze Familie: Was sich hinter dieser spannenden Idee verbirgt, dürfen gerne alle großen und kleinen Orgelbegeisterten gemeinsam entdecken, wenn Lars Schwarze und Marion Krall am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr zu ihrem kinderfreundlichen Überraschungsprogramm einladen, schreibt das Bezirkskantorat Hochrhein.

Bei den drei Abendkonzerten gibt es laut der Ankündigung jeweils eine Pause, in der es Gelegenheit gibt, mit einem Glas Winzersekt anzustoßen. Der Eintritt für alle Konzerte ist frei. Ein Kostenbeitrag ist willkommen.

Die Versöhnungskirche befindet sich in Waldshut an der Von-Kilian-Straße 10a. Veranstalter der 27. Internationalen Orgelwoche sind die Evangelische Kirchengemeinde Waldshut in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen und dem Förderkreis für Kirchenmusik Waldshut.