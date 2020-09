Das Unternehmen ist auch im Fensterbau tätig. Ob beim Einbau in Neubauten oder beim Austausch im bestehenden Wohnbestand. Holz & Form bietet einen Rundum-Service, komplett mit allen dazugehörigen Anschlussarbeiten an.

Waldshut (bin) Wer sich wohnlich verändern will, ist bei Holz & Form an der richtigen Adresse und bestens beraten. Die qualifizierten Handwerker des Unternehmens geben dem Holz, wie es der Firmenname bereits verrät, die gewünschte Form. Ihr Beruf ist ihre Berufung. Wir schreinern „Möbel mit Herz“, lautet der Slogan. Das Leistungsangebot ist vielseitig. Es reicht von klassischen, allgemeinen Schreinerarbeiten über Ladenbau, hochwertige Massivholzmöbel, Einbauschränke, Büroeinrichtungen, Innenausbau, Schlafzimmer, Dachausbau, Wohn- und Kinderzimmer bis hin zu Fenstern aus Holz, Holz-Alu und Kunststoff. Auf Wunsch werden auch sämtliche Anschlussarbeiten organisiert. Aber nicht nur auf die Planung und Herstellung von Einrichtungen und Möbeln legt man bei Holz & Form großen Wert. Auch Transport und Montage der hergestellten Möbel werden mit viel Professionalität umgesetzt. Jedes Möbel ist immer nur so gut wie seine Montage. Die bestens qualifizierten und kundenorientierten Montageprofis sind mit den modernsten Montagewerkzeugen ausgestattet. Sie sind vor Ort die Visitenkarte des Betriebes und sorgen für die zuverlässige und saubere Umsetzung der Projekte. Holz & Form montiert europaweit Möbel und Ladeneinrichtungen. Der Fokus der Firma richtet sich auf den Ladenbau, Einbauküchen und Einbaumöbel.

Waldshut (bin) 25 Jahre Holz & Form, die leistungsfähige Schreinerei im Waldshuter Gewerbegebiet Schmittenau, mit ihrer Partnerfirma Holz & Form Shopfitting im benachbarten Klingnau in der Schweiz, schreibt ein viertel Jahrhundert lang Erfolgsgeschichte.

Das Unternehmen der beiden Schreinermeister und technischen Fachwirte Rudolf Kammerer und Kurt Franz verbindet klassisches Schreinerhandwerk und Innovation. Die beiden Handwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und ihre Philosophie an ihr qualifiziertes, professionelles Team weitergeben, hatten sich auf der Meisterschule in Freiburg kennengelernt. Dort reifte ihr Entschluss, gemeinsam ein eigenes Unternehmen aufzubauen.

So gründeten sie 1995 ihre Schreinerei Holz & Form „Möbel für modernes und natürliches Wohnen“. Damit legten sie den Grundstein für die Entwicklung ihres Unternehmens zu einer innovativen Schreinerei, die heute Einrichtungen europaweit montiert. Die beiden Unternehmer mieteten eine Werkstatt in der Schmittenau an. Seit 2010 sind sie Eigentümer der Halle. Im Jahr 2011 wurde die Schreinerei komplett umgebaut. Das Gebäude wurde vergrößert und der komplette Außenbereich neu angelegt. Das Gebäude wurde energietechnisch komplett isoliert. Auf dem Dach der Schreinerei befindet sich eine Photovoltaikanlage, welche sauberen Strom produziert.

Um künftig auch den Schweizer Markt effektiver bedienen zu können, haben sie in Klingnau bereits 2009 die eigenständige Firma Holz & Form Shopfitting gegründet.

Das war, mit Blick in die Zukunft, ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte. Diese Entscheidung war nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass sich Holz & Form verstärkt auf die Projektierung und Montage von Ladeneinrichtungen konzentriert hat. In dieser Sparte darf das Unternehmen mit Stolz zahlreiche Referenzen vorweisen. Der Ladenbau führte die beiden Unternehmer quer durch Europa in Metropolen wie Zürich, London, Wien, Mailand, Rom, Istanbul, Budapest oder Paris.

Referenzen

Kunden sind renommierte Häuser wie May Mode & Sport in Waldshut, Aldi Süd, Amplifon, UBS, die Schweizer Post, Opel Schweiz, Triumph, Manor, SBB, Best Smile, New Hair, Anouk, und Tom Tailor. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.