Der in der Architektur europaweit zu den Marktführern zählende Hersteller aus Weilheim bietet mit „Ligno Akustik home“ ein hochwertiges Produkt aus heimischem Holz an. Damit spricht man Kunden an, die sich bewusst nicht für eines der vielen Dekorprodukte mit Kunststofffilz entscheiden, sondern in ein hochwertiges, baubiologisch zertifiziertes Produkt aus dem Schwarzwald investieren wollen, das tollen Raumklang erzeugt.

Während eine Halle von dem Bauunternehmen als Bauhof für Baumaterial, Maschinen und Fahrzeuge genutzt wird, stellt in der zweiten Halle die Firma Lignotrend seine Akustikpaneele nun auch zur Anwendung durch privaten Heimwerker her: Ligno-Akustik home, im handlichen Kleinformat, für wohltuende Ruheatmosphäre in privaten Wohnräumen.

Weilheim/Gurtweil (ska) 25 Jahre Bauunternehmen Ebner mit Sitz in Weilheim-Nöggenschwiel und jetzt wird gefeiert. Am Sonntag, 1. Oktober, lädt das Bauunternehmen nach Gurtweil in das Gewerbegebiet Kaitle zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Maybachstraße 3 hat das Bauunternehmen eine Halle mit einem Bürokomplex errichtet. Das sorgt im Arbeitsablauf für mehr Flexibilität und kurze Logistikwege. Zeit, die den Kunden zugute kommt.

Weilheim/Gurtweil - Seit 25 Jahren ist das Bauunternehmen Christof Ebner aus Weilheim-Nöggenschwiel der Ansprechpartner, wenn es um zuverlässiges, massives und nachhaltiges Bauen geht. In den Bereich Neubau, Ingenieurbau und Sanierungen von Eigenheimen, Mehrfamilienhäuser sowie gewerbliche Bauten oder Hallen, ist das Unternehmen der starke Partner in der Region. Jetzt stellt sich das Unternehmen im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Sonntag, 1. Oktober, von

10 bis 17 Uhr, im Gewerbegebiet Kaitle, in der Maybachstraße 3 in Gurtweil vor. Dort hat das Unternehmen zwei Hallen mit einem Bürokomplex errichtet. Während das Bauunternehmen die eine Halle als Bauhof für Geräte und Fahrzeuge nutzt, ist in der zweiten Halle das Unternehmen Ligno Trend untergebracht, das sich ebenfalls am Tag der offenen Tür vorstellt. „Mit dem Bau der neuen Halle bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität und kurze Logistikwege“, erklärt Bauunternehmer Christof Ebner. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt auch weiterhin Weilheim-Nöggenschwiel.

Von der Pike auf hat der Bauunternehmer Christof Ebner, sein Handwerk gelernt. Ausgebildet als Maurer und Betonbauer, absolvierte er 1993 seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Konstanz. Zunächst meldete Ebner sein Unternehmen 1998 als Nebengewerbe an und wagte zwei Jahre später den Sprung in die komplette Selbstständigkeit. Der frühere Ein-Mann-Betrieb entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem erfolgreichen Unternehmen mit heute zwölf Mitarbeitern. Inzwischen an der Seite des Firmenchefs, ist Sohn Julian, der im vergangenen Jahr als bester Maurermeister seine Prüfung bei der Handwerkskammer in Konstanz abgelegt hat. Inzwischen leitet der junge Mann selbst Kolonnen an und liebt die Herausforderungen, die ihm sein Beruf bieten.

Beton- und Stahlarbeiten sowie sämtliche Maurer- oder Pflaster- und Erdarbeiten, sowie Entwässerung und Dämmarbeiten, gehören zum Angebot des Unternehmens. Und stets die Bedürfnisse der Kunden im Blick, bietet das Bauunternehmen auch den Bau von Energiesparhäusern, sowie den Bau von allergikergerechtem und barrierefreiem Wohnraum. „Bauen ist für uns eine partnerschaftliche Beziehung zwischen den Kunden und uns“, betont es der Unternehmer. „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Hauptziel“. Und immer mit im Gepäck: Langjährige Erfahrung, einen umfangreichen Wissensschatz sowie modernste Technik.

Dieses Wissen und die Erfahrungen gibt Maurermeister Ebner gerne an den beruflichen Nachwuchs weiter. Denn auf die solide Ausbildung seiner Lehrlinge legt der Unternehmer besonderen Wert. Nicht ohne Grund ist das Bauunternehmen von der Handwerkskammer Konstanz als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden. Aktuell ist ein Lehrling im zweiten Ausbildungsjahr im Unternehmen beschäftigt.

