Tiengen – Am heutigen Samstag gibt es etwas zu feiern in der Fußgängerzone von Tiengen. „Die Optiker“ werden 25¦und laden ab 9 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Geschäftsräume in der Hauptstraße 57 ein.

Das Resümee, das die beiden Optikermeister Daniel Koloff und Frank Bartel im Rückblick ziehen, ist: „Der Beruf des Optikers hat sich von einem reinen Handwerksberuf zum Gesundheitshandwerk entwickelt“, so Frank Bartel. Geht es um Probleme mit den Augen, sind „Die Optiker“ die Ansprechpartner Nummer Eins bei den Kunden. Besteht nach einem Sehtest ein eventueller Verdacht auf ein Augenleiden außerhalb der Sehschwäche, treten die beiden dann oftmals als Vermittler zwischen Kunden und dem jeweiligen Facharzt auf.

Doch ein Optiker von heute fungiert inzwischen auch als Modeberater. Denn längst ist die Brille selbst über die Rolle einer reinen Sehhilfe hinweg, zu einem Modeartikel geworden, der wie zum Beispiel eine Handtasche, dem aktuellen Outfit angepasst wird. Denn die Brille mit den individuell angepassten Kontrasten rund um die Augen, kann das Gesicht verändern und den Typ auf gekonnte Weise unterstreichen. Was eine Brillenfassung als Modeartikel noch leisten kann, davon können sich die Kunden am heutigen Samstag überzeugen. Denn neben einer Auswahl von Brillenfassungen bekannter Marken, bieten Daniel Koloff und Frank Bartel im Rahmen einer kleinen Indoormesse, zwei außergewöhnliche Kollektionen von „Face a Face“ und „Lunor“ an. „Dabei handelt es sich um zwei ganz besondere Kollektionen“, so Bartel. „Das Pariser Label „Face a Face“ steht in ihrem Design für Kühnheit, immer edel und gewagt. Inspiriert sind die Modelle von zeitgenössischer Kunst, Architektur und modernem Design“, verspricht der Hersteller. Wer es etwas klassischer und zurückhaltender mag, aber auf die aktuelle Mode nicht verzichten möchte, findet sich in den Brillenfassungen von Lunor wieder. Doch bietet der „Tag der offenen Tür“ bei „Die Optiker“ auch einiges an Unterhaltung mit Livemusik, Snacks und kühlen Getränken.

Im April 1997 haben die beiden frischgebackenen Optikermeister Daniel Koloff und Frank Bartel ihr Geschäft in der Tiengener Korngasse beim Alten Pfarrhaus eröffnet. Beide kannten sich aus der Meisterschule, die sie gemeinsam besucht hatten. „Wir haben die Meisterschule mit dem Hintergrund besucht, uns irgendwann einmal selbstständig zu machen“, erinnert sich Daniel Koloff. Doch erst einmal wollten sie nach der Schule weiter im Angestelltenverhältnis arbeiten. „Schließlich musste ja die Schule bezahlt werden“, so Koloff weiter. Doch fiel der Abschluss in der Meisterschule mit der Gesundheitsreform zusammen. „Als ausgebildete Meister hatten wir in dieser Zeit keine Chance auf ein Angestelltenverhältnis“, so Koloff weiter. Also entschieden sich die beiden, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. Nur ein Jahr später wechselte das Geschäft in die Hauptstraße an den heutigen Standort.

Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Brillen von den Fachleuten selbst in der eigenen Werkstatt in Tiengen gefertigt. Bei der Überprüfung der Augen werden die Brillenglas-Werte bestimmt und der Augeninnendruck sowie das Gesichtsfeld gemessen. Regelmäßige Aus- und Weiterbildungen in den verschiedensten Bereichen der Augenoptik sind für die beiden Geschäftsinhaber, aber auch für das vierköpfige Team, bestehend aus zwei festangestellten Augenoptikerinnen und zwei Auszubildenden, selbstverständlich.