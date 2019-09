Höchenschwand – Das Sachverständigen- und Planungsbüro Gutmann feiert sein 25-jähriges Bestehen. Die Firma wurde 1994 durch Hardy Gutmann gegründet, der bis dahin als Bautechniker, Straßenbauermeister, Betriebswirt und öffentlich bestellter Bausachsachverständiger in leitenden Stellungen bei Behörden, Baufirmen und Ingenieurbüros Berufserfahrungen sammeln konnte.

1997 wurde die Gutmann GmbH gegründet, 2001 folgte die Gründung der Ingenieur Planungskooperation.

Wertvolle Unterstützung erfuhr die Firma im Jahre 2018 durch den Einstieg der Söhne Mike (Landschaftsarchitekt Master of Science und Ausbilder im Sinne § 30 Berufsbildungsgesetz) und Lars (Bauingenieur FH BSc FHNW, Vermessungstechniker und Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater), die seit früher Jugend in die Gesamtmaterie hineingewachsen waren und nach ihrem Studium bereits umfangreiche Erfahrungen in Baufirmen und Ingenieurbüros in Deutschland und der Schweiz gesammelt hatten.

Das Team: Die Hardy Gutmann GmbH ist ein interdisziplinär arbeitendes Team, mit den Planungsschwerpunkten Naturerlebnisbäder, Breitbandprojekte, Wasserbau sowie Hoch- und Tiefbau. Heute beschäftigt die Firma zehn Mitarbeiter in Festanstellung und bis zu 16 freie Mitarbeiter in den projektbezogenen Kooperationsbüros. Mit ihren langjährigen Erfahrungen in Entwurf, Planung und professioneller Abwicklung von anspruchsvollen Projekten bietet die Firma Gutmann den jeweiligen Auftraggebern ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit.

Zu den Auftraggebern zählten bisher 43 öffentliche Einrichtungen wie Gemeinden und Landkreise in ganz Deutschland und vereinzelt in der Schweiz und Österreich, sowie eine Vielzahl von privaten Auftraggebern wie etwa die Familie Thoma in Höchenschwand, BMW-Gottstein oder das Kolleg St. Blasien.

Breitband: Die Firma Gutmann plant derzeit für 14 Gemeinden im Landkreis Waldshut, in enger Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium und der L-Bank Baden-Württemberg, den Breitbandausbau. Die Leistungen erfüllen alle in der Richtlinie zur Breitbandförderung sowie den zugehörigen Nebenbestimmungen genannten Anforderungen an die Beratungstätigkeiten.

Ausblick: Die Firma Gutmann dankt allen Kunden für das jahrzehntelange Vertrauen und die hervorragende konstruktive Zusammenarbeit und freut sich auf eine weiterhin langjährige Zusammenarbeit. Die Nachhaltigkeit in Planung und Bau, sowie die bestmögliche Kundenzufriedenheit war seit 25 Jahren das wichtigste Prinzip, dabei stand insbesondere die Qualität des gesamten Leistungspakets unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung im Mittelpunkt.

Auch für Neukunden steht das gesamte Team der Hardy, Mike, Lars Gutmann GmbH mit ihrer umfangreichen Kompetenz und Erfahrung jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Kontakt

Hardy Gutmann, Geschäftsführer, 79862 Höchenschwand, Heppenschwand 16, Telefon 07755/910¦91, Fax: 07755/910¦93, Mobil: 0171/800¦27¦70, E-Mail (gutmann@gutmann-gmbh.de).

Weiter Infos im Internet:

http://www.gutmann-gmbh.de