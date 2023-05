Bei kühlem, aber trockenem, Wetter traten die Läufer ab 9 Uhr im Langensteinstadion in Tiengen gegeneinander an. Die dichte Wolkendecke sorgte dabei für das perfekte Laufwetter – nicht zu heiß und nicht zu kalt. Die Teilnehmerzahl lag mit 2361 Läufern wieder auf Vor-Pandemie-Niveau.

Gewertet wird beim Mini-Marathon lediglich die Zeit der Mannschaften. Eine Mannschaft besteht dabei aus zwölf Schülern einer Schule. Die zehn Zeitschnellsten von ihnen kommen in die Wertung. Die Einzelzeiten werden im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Die Startgebühr beträgt 50 Euro.

Siegerehrung abgesagt

Schülerinnen dürfen auch in den Jungenmannschaften mitlaufen, allerdings wird die gemischte Mannschaft dann in der Wertungsklasse Jungen erfasst. Außerdem dürfen in den älteren Wettkampfklassen auch jüngere Schüler mitlaufen. Für sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren besteht die Möglichkeit, am Wettkampf außer Konkurrenz teilzunehmen. Jede Schule kann maximal zwei Mannschaften pro Klasse melden.

Kaum Einsätze für das DRK Einsätze und Helfer: „Fast 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Sportveranstaltung – das kann für Rettungskräfte schon einmal viele Hilfeleistungen bedeuten. Mit nur fünf Hilfeleistungen plus Herausgabe einiger Pflaster stellte sich der diesjährige Minimarathon für die 25 Helferinnen und Helfer, die aus den Ortsvereinen Klettgau, Küssaberg, Schlüchttal, Tiengen, Waldshut und Weilheim zusammenkamen, unterstützt von zehn Schulsanitätern aus dem Klettgau-Gymnasium (Leitung: Pascal Schubert) und der Realschule Tiengen (Leitung: Annette Schmidt) jedoch als sehr ruhig heraus“, schreibt DRK-Sprecherin Stefanie Möller in einer Pressemitteilung. Was vermutlich daran lag, dass es diesmal nicht so heiß wie in anderen Jahren war.

Behandlungsplätze und Fahrzeuge: In der Sporthalle Tiengen direkt neben dem Langenstein Stadion wurde eine Unfallhilfsstelle mit acht Liegeplätzen und mehreren Sitz-Behandlungsmöglichkeiten eingerichtet. Darüber hinaus wurden weitere vier Rettungs- und zwei Notfallkrankenwagen, die zum Teil an der Strecke positioniert wurden, besetzt, um den Teilnehmern unter anderem an schwer zugänglichen Stellen, wie dem alten Langensteinstadion, ebenfalls schnelle, medizinische Hilfe zukommen zu lassen.

Eigentlich, so steht es in der Ausschreibung des Veranstalters, ist vorgesehen, dass jeder Teilnehmer, der seinen Lauf beendet, ein T-Shirt und eine Urkunde erhält. Leider wurde die Siegerehrung der Grundschulen während des 26. Mini-Marathons aber per Durchsage abgesagt.

Die jungen Teilnehmer geben alles Video: Nico Talenta

Rangliste

2,1097 Kilometer-Strecke:

Wettkampf 1 Jungen (Klasse 1 und 2):

1. Platz Hebelschule Laufenburg (1:45:55), 2. Platz Grundschule Dogern (1:47:22), 3. Platz Hans-Thoma-Schule Tiengen (1:48:04)

Wettkampf 1 Mädchen (Klasse 1 und 2):

1. Platz Bildungszentrum Bonndorf (1:57:33), 2. Platz Hans-Thoma-Schule Tiengen (1:57:45), 3. Platz Schule an der Rheinschleife Jestetten (1:58:52)

1. Platz Bildungszentrum Bonndorf (1:57:33), 2. Platz Hans-Thoma-Schule Tiengen (1:57:45), 3. Platz Schule an der Rheinschleife Jestetten (1:58:52)

Wettkampf 2 Jungen (Klasse 1 bis 4):

1. Platz Grundschule Oberlauchringen (1:34:16), 2. Platz Hans-Thoma-Schule Tiengen (1:35:55), 3. Platz Hebelschule Laufenburg (1:36:55)

1. Platz Grundschule Oberlauchringen (1:34:16), 2. Platz Hans-Thoma-Schule Tiengen (1:35:55), 3. Platz Hebelschule Laufenburg (1:36:55)

Wettkampf 2 Mädchen (Klasse 1 bis 4):

1. Platz Hebelschule Laufenburg (1:43:09), 2. Platz Grundschule Weilheim (1:44:50), 3. Platz Grundschule Rickenbach (1:47:19)

1. Platz Hebelschule Laufenburg (1:43:09), 2. Platz Grundschule Weilheim (1:44:50), 3. Platz Grundschule Rickenbach (1:47:19)

4,2195 Kilometer-Strecke:

Wettkampf 3 Mädchen (Klasse 5 bis 7):

1. Platz Realschule Waldshut (3:06:14), 2. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen 1 (3:15:04), 3. Platz Hochrhein-Gymnasium Waldshut 1 (3:16:00)

Wettkampf 4 Mädchen (Klasse 5 bis 10):

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:10:50), 2. Platz Realschule Tiengen 1 (3:18:33), 3. Platz Hochrheingymnasium Waldshut (3:19:37)

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:10:50), 2. Platz Realschule Tiengen 1 (3:18:33), 3. Platz Hochrheingymnasium Waldshut (3:19:37)

Wettkampf 5 Jungen (Klasse 5 bis 7):

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen 1 (2:42:26), 2. Platz Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen 1 (2:42:32), 3. Platz Alemannenschule Wutöschingen 1 (2:50:48)

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen 1 (2:42:26), 2. Platz Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen 1 (2:42:32), 3. Platz Alemannenschule Wutöschingen 1 (2:50:48)

Wettkampf 6 Jungen (Klasse 5 bis 10):

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (2:34:25), 2. Platz BZ Bonndorf (2:36:26), 3. Platz Realschule Jestetten (2:45:27)

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (2:34:25), 2. Platz BZ Bonndorf (2:36:26), 3. Platz Realschule Jestetten (2:45:27)

Wettkampf 7 Jungen (Klasse 11 bis 13):

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (2:42:22), 2. Platz Kaufmännische Schulen Waldshut 1 (2:43:25), 3. Platz Alemannenschule Wutöschingen (2:59:25)

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (2:42:22), 2. Platz Kaufmännische Schulen Waldshut 1 (2:43:25), 3. Platz Alemannenschule Wutöschingen (2:59:25)

Wettkampf 8 Mädchen (Klasse 11 bis 13):

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:18:59), 2. Platz Kaufmännische Schulen Waldshut 1 (3:27:49), 3. Platz Kaufmännische Schulen Waldshut 2 (3:44:59)

1. Platz Klettgau-Gymnasium Tiengen (3:18:59), 2. Platz Kaufmännische Schulen Waldshut 1 (3:27:49), 3. Platz Kaufmännische Schulen Waldshut 2 (3:44:59)