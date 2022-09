Erstmals seit vier Jahren verwandeln sich die Stadthalle Tiengen und der angrenzende Festplatz an der Wutach wieder in ein großes Ausstellungsgelände. Die fünfte Messe am Hochrhein steht dort von Freitag, 30. September, bis einschließlich Montag, 3. Oktober, für Besucher offen.

Die Aufbauarbeiten für die Messestände sind seit einigen Tagen im Gang. Starkregen bereitet dabei jedoch Probleme. „Durch den Regen ist der Aufbau eine extreme Herausforderung, aber er läuft“, berichtet Messe-Veranstalterin Regina Rieger. Insgesamt 230 Aussteller hat sie für die Großveranstaltung zusammengetrommelt.

„Wir geben uns alle Mühe, dass wir bis zum Freitag fertig sind“, erklärt Rieger, die trotz der widrigen Umstände ihren Enthusiasmus nicht verloren hat. „Wir werden eine tolle Messe haben und freuen uns riesig, dass es nach der Zwangspause nun wieder losgeht“, fügt sie hinzu.

Normalerweise findet die Messe am Hochrhein alle zwei Jahre in Tiengen statt. Wegen Corona musste Rieger die Veranstaltung, die bei der letzten Auflage 2018 an fünf Messetagen etwa 40.000 Besucher angelockt hatte, vor zwei Jahren absagen. Auch der Nachholtermin 2021 fiel der Pandemie zum Opfer.

Regionale Aussteller präsentieren sich

Nach vier Jahren Auszeit geht es nun also wieder los. Überwiegend regionale

Aussteller präsentieren bei der fünften Messe am Hochrhein ihre Angebote aus den Bereichen Genuss, Bauen, Wohnen und Energie, Gesundheit und Vitalität sowie Schönheit und Mode.

„Die Besucher können sich auf ganz viel freuen – darunter auf jede Menge Shows, Interviews und Weinproben“, kündigt Regina Rieger an, die betont, dass die Messe am Hochrhein vor allem vom Rahmenprogramm lebe. Persönlich freue sie sich ganz besonders, dass sich zahlreiche Schulklassen für den Programmpunkt „Job und Karriere“ am Freitag angemeldet haben.

Eine große Rolle spielt bei der diesjährigen Messe laut Regina Rieger der Themenbereich Digitalisierung. Dafür sind zwei Vorträge des Digitalisierungsexperten Felix Pöhland geplant. Neu bei der Veranstaltung sei zudem der Ausstellungsbereich Motormarkt mit einer großen Anzahl an Anbietern, auch aus den Bereichen Camping, E-Autos und E-Bikes.

Abstand trotz großem Besucherandrang

Auch wenn die seit 23. September geltende aktualisierte Corona-Verordnung des Landes keine Einschränkungen für Veranstaltungen wie die Messe am Hochrhein vorsieht – es gibt lediglich die Empfehlung, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten – spielt die Pandemie für die Organisatoren nach wie vor eine Rolle.

Auf die Frage nach Schutzmaßnahmen in Tiengen antwortet Regina Rieger: „Ja, wir haben breite Durchgangswege über das Messegelände vorgesehen, sodass Abstände auch bei großem Besucherandrang möglich sind.“ Eine gute Durchlüftung der Stadthalle wie auch der zusätzlichen Ausstellungshallen sei aufgrund der Bauart und der Standplatzierungen gegeben. „Und selbstverständlich ist für Händedesinfektion an den Eingängen gesorgt“, teilt die Messe-Veranstalterin mit.