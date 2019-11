von sk

Mit Marihuana im Kofferraum geriet am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, ein Autofahrer in Waldshut-Tiengen in eine Polizeikontrolle, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Aus dem Innenraum soll starker Marihuanageruch nach draußen gedrungen sein. Bei der Durchsuchung fand die Polizei neben einer geringen Menge auf dem Armaturenbrett eine größere Menge Marihauna-Verschnitt im Kofferraum.

Der 22-jährige Autofahrer war laut der Mitteilung nicht mehr fahrtauglich. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der Fahrzeuglenker musste zur Blutprobe. Die Drogen wurden beschlagnahmt.