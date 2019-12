Januar

Eine Reihe grundlegender Veränderungen gibt es seit Jahresbeginn 2019 im Bereich der Müllentsorgung im Landkreis Waldshut. Nicht nur wurde mit der Biotonne ein zusätzlicher Entsorgungszweig eingeführt. So ganz nebenbei wurden in den meisten Gemeinden im Kreis die Abfuhrtage geändert. Für Verunsicherung sorgt auch der Umstand, dass zahlreiche Bürger immer noch auf ihre Biotonne warten.

Weiteres Problem: Weil viele Bürger nicht registriert hatten, dass der Restmüll künftig nur alle zwei Wochen abgeholt wird und der Leerungs-Zyklus zu Jahresbeginn mit den Biotonnen startete, stehen ungeleerte Abfallbehälter an den Straßen. Die Beschwerden beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gehen so zahlreich ein, dass die Telefonleitungen teilweise überlastet sind.

Einen holprigen Start gibt es bei der Einführung der Biotonne. | Bild: Roland Gerard

Februar

So hatten sich viele Autofahrer das Wochenende nicht vorgestellt: Anstatt das sonnige Vorfrühlingswetter zu genießen oder bei den Fasnachtsveranstaltungen in den umliegenden Gemeinden zu feiern, verbringen sie am 16. Februar den Samstagnachmittag im Stau. Auslöser des Verkehrskollaps ist eine aus Richtung Dogern kommende Holzrückemaschine, die auf der Bundesstraße 34 unter der Kolpingbrücke in Waldshut Feuer gefangen hat.

Wegen der Lösch-, Bergungs- und Aufräumaktionen ist die Strecke bis zum Abend blockiert. Weil der Abschleppwagen einen technischen Defekt hat, verzögert sich der Abtransport. Fünfeinhalb Stunden lang geht es auf der B 34 nur im Schneckentempo voran. Die einseitige Sperrung der Kolpingbrücke verschärft die Situation zusätzlich.

Eine brennende Forstmaschine sorgt für ein Verkehrschaos. | Bild: Roland Gerard

März

Der Ausklang der Fasnacht 2019 steht in Waldshut unter keinem guten Stern. Nach einem ausgelassenen Schmutzigen Donnerstag und zwei unterhaltsamen Kappenabenden wirbelt das Sturmtief „Bennet“ am Fasnachtsmontag das Programm der Närrischen Gass‘ durcheinander.

Ursprünglich sollten am 4. März bei der von der Narro-Zunft und den Waldstadtfägern organisierten Straßenfasnacht 16 Guggenmusiken auf der Waldshuter Kaiserstraße auftreten. Doch diese werden genauso abgesagt wie der erste für den Abend geplante Nachtumzug der Berghexen Waldshut. Zwei Todesfälle in den Reihen der Narro-Zunft und der Junggesellen trüben außerdem die Feierlaune. Die Waldshuter Fasnacht endet leise ohne Verbrennung, aber mit dem traditionellen Wurstsalat-Essen.

Ein Orkantief wirbelt den Fasnachtsmontag durcheinander. | Bild: Juliane Schlichter

April

Geschätzt zehn Kubikmeter Müll werden Anfang April bei der ersten Stadtputzete in Tiengen eingesammelt, zu der das Rathaus eingeladen hat. Rund 140 Helfer vorwiegend aus Vereinen sind mit Eimer, Müllsäcken und Besen unterwegs. Die meisten Putzwilligen hat die Bürger- und Narrenzunft Tiengen mitgebracht, die mit rund 40 Personen dem Müll im Städtle den Kampf ansagt.

Aber auch der Kirchenchor, die Kolpingfamilie, die Surianer, die Klettgauer Heimattracht, die Jugend des FC Tiengen, der Angelsportverein, der Reitverein, der Boxring, die Realschule, der Turnverein, der Frauenverein und die Muslim Ahmadiya Gemeinde sind dabei. Auffällig sind zwei Funde berauschender Substanzen: ein Gläschen mit Marihuana und eine Kiste mit vollen Wodka-Flaschen.

Ein Teil der Surianer bei der Stadtputzete in Tiengen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Mai

Die Wähler haben die Kräfteverhältnisse im Gemeinderat von Waldshut-Tiengen bei den Kommunalwahlen am 26. Mai neu gemischt. Die großen Gewinner sind Grüne und Freie Wähler. Beide gewinnen jeweils zwei Sitze hinzu und stellen künftig je fünf Stadträte. Die Grünen (20,9 Prozent) werden zudem zweitstärkste Kraft hinter der CDU (33 Prozent). SPD und CDU verlieren jeweils einen Sitz, die FDP stellt weiterhin drei Mitglieder.

Der dritte große Gewinner dieser Wahl sind die Frauen. Ihre Zahl hat sich im Gremium von fünf auf zehn exakt verdoppelt. Harald Ebi, Fraktionsvorsitzender der FDP, ist der neue Stimmenkönig im Gemeinderat von Waldshut-Tiengen. Mit 5518 Stimmen liegt der Handwerksmeister aus der Schmittenau damit deutlich vor den Nächstplatzierten.

Im Mai wählen die Waldshut-Tiengener einen neuen Gemeinderat. | Bild: Juliane Schlichter

Juni

Nach der Kolpingbrücke in Waldshut ist ab Mitte Juni mit der Brücke an der Feldbergstraße in Tiengen eine zweite Bahnquerung in der Stadt voll gesperrt. Mit der Sanierung soll die Verkehrssicherheit des 1964 errichteten Bauwerks wiederhergestellt werden. Der Fahrbahnbelag wird komplett erneuert. Zusätzlich wird die Brücke laut Landratsamt verbreitert, um sie für die geplante Elektrifizierung der Hochrheinbahn vorzubereiten.

Im Zuge der weiträumigen Umleitung ist es laut Ordnungsamt nicht zu auffälligen Verkehrsbehinderungen gekommen. Konflikte gibt es jedoch in Tiengen, wo Ortskundige die Weilheimer Straße als Ausweichstrecke nutzen und Anwohner über Belastungen klagen. Erst Mitte November wird die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Straßenbrücke in der Tiengener Feldbergstraße wird saniert. | Bild: Peter Rosa