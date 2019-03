von sk

Waldshut – Zum dritten Mal in Folge hieß es am vergangenen Dienstag an den Gewerblichen Schulen Waldshut „Mund auf gegen Blutkrebs“. Bei dieser Typisierungsaktion der DKMS haben sich insgesamt 199 Schüler registrieren lassen. Mit jeder Typisierung steigen die Chancen, dass Blutkrebspatienten einen geeigneten Stammzellspender finden können. Dies schreiben die Schulen in einer Pressemitteilung.

Etwa 400 Schüler haben sich an diesem Tag laut einer Pressemitteilung der Gewerblichen Schulen zuerst bei Vorträgen über die DKMS, Blutkrebs und die Stammzellspende informiert. Anschließend wurden die Wattestäbchen gezückt. Wer wollte, konnte sich gleich typisieren und als möglicher Spender registrieren lassen. Durchgeführt wurde die Typisierung mit der tatkräftigen Unterstützung der Schüler selbst. Die angehenden zahnmedizinischen Fachangestellten halfen vor Ort dabei, die Wangenabstriche zu nehmen und Registrierungsformulare auszufüllen. Die SMV, die die DKMS an die Schule eingeladen hatte, sowie die DKMS selbst sind mit dem Verlauf der Typisierung sehr zufrieden, heißt es in der Mitteilung.

Auch Verbindungslehrer Guido Fuchs zieht ein positives Fazit zu der Aktion, die das Thema Stammzellspende an der Schule erneut präsent gemacht hat. Vielleicht wird auch einer der Schüler, die sich am Dienstag registrieren ließen, zum Lebensretter für einen Blutkrebspatienten – so wie der Waldshuter Schüler Maximilian Jehle, der nach seiner Registrierung bei einer früheren Aktion an der Schule inzwischen zweifach gespendet hat, schreiben die Schulen abschließend.

Unterstützung

Jede Typisierung ist für den möglichen Spender kostenfrei, für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) kostet sie 35 Euro. Die Organisatoren hoffen deshalb auf Spenden, die die Arbeit der DKMS möglich machen: DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen, IBAN: DE54 6415 0020 0001 6893 96, BIC: SOLADES1TUB, Verwendungszweck BEZ 115 (unbedingt angeben).