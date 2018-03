Der Gebrauchtfahrradmarkt von BUND und Aktionsgemeinschaft Tiengen war trotz Regen gut besucht. Von den 283 Rädern wechselten 196 den Besitzer. Viele Verkäufer spendeten sogar den Gesamtertrag an den BUND. Wie Sie ihr Fahrrad fit für den Frühling machen, erfahren Sie hier.

Trotz strömenden Dauerregens war der Tiengener Gebrauchtfahrradmarkt gut besucht. Von den angenommenen 283 Rädern, Rollern und den im Trend liegenden Pedelecs und E-Bikes wechselten 196 den Besitzer – etwa ein Viertel weniger als im vergangenem Jahr. Damals waren es bei besserem Wetter über 400. Dafür hat die Zahl der elektrisch unterstützten Fahrräder deutlich zugenommen. 15 Prozent des Verkaufserlöses pro Rad (gedeckelt auf 100 Euro) gehen an den guten Zweck in Form von Projekten des BUND. "Einige der Verkäufer haben sogar den gesamten Betrag an den BUND gespendet", freute sich Kassierer Wolfgang Bär.

Der gemeinsame Markt des BUND-Ortsvereins Waldshut und der Tiengener Aktionsgemeinschaft erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Regelmäßig wechseln hier besonders Kinderräder gleich mehrere aufeinanderfolgende Jahre der Besitzer, sobald die Beine der Kleinen zu lang geworden sind. Die Räder durften wie immer Probe gefahren werden und auch im technischen Bereich gab es Unterstützung. Ebenso vor Ort war Waldemar Werner von der Abteilung Prävention der Polizei Waldshut-Tiengen. Bei ihnen konnten die neuerstandenen Fortbewegungsmittel auf die Vollständigkeit der Sicherheitsausrüstung hin überprüft und Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr eingeholt werden. Auch ein Tiengener Anbieter von E-Bikes bot vor Ort elektrisch unterstützte Probefahrten an.