Grafenhausen (keh) Abbund von Hand: Das ist das Erfolgsrezept, das dem Betrieb Kostenbader die Realisierung von Großbauprojekten und von kleinen Dacharbeiten ermöglicht.

Viele Betriebe arbeiten heute mit sogenannten Abbundanlagen, die komplett automatisiert sind. Für Axel Kostenbader jedoch nicht unbedingt ein Vorteil: „Da wir den Abbund von Hand machen, sind wir hinsichtlich der Projekte wesentlich flexibler“, erklärt der zweifache Meistertitelträger. „Außerdem lernen unsere Azubis das Handwerk noch richtig von der Pike an und sind dadurch wesentlich fitter und flexibler. Das ist ein klarer Vorteil.“ Vor allem in Sachen flexibler Altbausanierung haben die Zimmerer von Kostenbader damit die Nase vorn.

Wie groß das Realisierungsspektrum des Betriebes ist, kann man aktuell gleich an zwei Baustellen in Grafenhausen sehen. Gerade konnte das Großprojekt eines Neubaus für den Brauereigasthof Rothaus zu Ende geführt werden, der 105 Kubikmeter Holz und 3400 Meter Abbundholz in sich vereint. Das Walmdach wurde passend zur Schwarzwaldthematik realisiert und passt mit seiner Massivoptik perfekt in die Region. Nah an der Heimat bleibt Kostenbader auch geografisch gesehen gern, denn seine Aufträge erhält er in den meisten Fällen innerhalb eines 20-Kilometer-Radius. Doch auch darüber hinaus ist er gefragt. So wurde von der Zimmerei und Dachdeckerei bereits 2016 die gemütlich-urige Zäpflehütte für das SC Freiburg Stadion gebaut und im Dezember 2020 fachgerecht am künftigen neuen Stadionplatz errichtet. Aktuell arbeitet der Betrieb unter anderem am Anbau der Schlüchtmühle Grafenhausen, der bald fertiggestellt werden soll.

Bei all diesen Projekten steht die Freude an der Arbeit und das familiäre Feeling im Betrieb an erster Stelle. Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima zeigt sich auch bei langjährigen Mitarbeitern. So sind die beiden Mitarbeiter Safet Ljaic und Christian Hilpert bereits seit 15 und zehn Jahren Teil des Teams. Für die beiden ist klar: „Die Jahre, die wir hier arbeiten, sprechen für sich.“

Auch Simon Reichenbach, der 2020 seine Ausbildung sehr gut abgeschlossen hat, bleibt dem Betrieb erhalten. Das liegt unter anderem am Stellenwert, der die Arbeiter für Kostenbader haben. „Besonders die Ausbildung von Lehrlingen ist für mich eine Herzenssache“, gibt der Buggenrieder zu Protokoll.

Ausbildung

Wer diese Freude am Job selbst erleben will, der kann sich ab August bei der Firma Kostenbader zum Zimmerer ausbilden lassen. Auch ausgebildete Zimmerer und Zimmerermeister werden aktuell gesucht.

Mehr zum Betrieb und den freien Stellen gibt es im Internet:

http://www.zimmerei-kostenbader.de