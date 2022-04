Waldshut – „blueforest Design¦.¦Medien“ ist seit 20 Jahren im Bereich der Print- und Onlinemedien sowie in der Fotografie tätig.

Gegründet hat Ralph Schulz „blueforest Design¦.¦Medien“ 2002 in Baden/Schweiz. „Durch meine Tätigkeit als Creative Director in Zürich kannte ich den Schweizer Markt gut, daher machte die Firmengründung in der Schweiz Sinn“, so Ralph Schulz. Bald darauf kam ein deutscher Standort mit Sitz im Schloss in Tiengen dazu. Im Jahr 2016 erfolgte der Umzug in größere Räumlichkeiten in die Bismarckstraße 2 in Waldshut, direkt gegenüber des Waldshuter Bahnhofs. Neben dem Gebäude stehen den Kunden Parkplätze der Werbeagentur zur Verfügung.

Ganz gleich ob individuelle Programmierung, komplexe Erweiterungen oder umfangreiche Datenbankanbindungen: „blueforest Design¦.¦Medien“ ist für seine Kunden der richtige Ansprechpartner. Die Firma entwickelt seit 2002 kreative und wertsteigernde Kommunikations- und E-Business-Lösungen. Der Arbeitsschwerpunkt der Full-Service-Agentur umfasst die Lösungsansätze in Beratung und Konzept, dem Print- und Web-Design und in der Entwicklung. Durch den Bereich Online Marketing wird das Service-Angebot abgerundet.

Schon in seiner Zeit als angestellter Creative Director hat Ralph Schulz Lehrlinge ausgebildet. In der Schweiz waren es Grafiker, in Deutschland Mediengestalter. Mit seinem Büro in Waldshut-Tiengen sorgt das sechsköpfige Team von „blueforest Design¦.¦Medien“ für große Kundennähe, um seine Kunden intensiv beraten zu können. Ralph Schulz: „Unser Team in Waldshut-Tiengen am Hochrhein berät Kunden in Deutschland und in der Schweiz. In Baden-Württemberg sind wir ebenso zu Hause, wie in den Regionen Aargau, Basel und Zürich.“

Zum Team gehören Designer, Entwickler, Fotografen, kaufmännische Angestellte und Berater, die anspruchsvolle Projekte vom Handwerk bis zur namhaften Marke realisieren. „Unser Ziel, so Ralph Schulz, „ist es, unsere Kunden langfristig zu begeistern. Die Verantwortung für ihre Projekte nehmen wir als Werbeagentur gerne vollumfänglich in unsere Hände.“