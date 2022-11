von Ursula Freudig

27 Jahre war Dietmar Kühne (62), Geschäftsführer des Ernst Kühne Kunststoffwerks in Waldshut, Mitglied des Arbeitskreises Existenzgründungs-Initiative. 17 Jahre davon als Sprecher. In dieser Funktion hat er zehn Existenzgründerpreise an erfolgreiche Firmengründer im Landkreis Waldshut übergeben.

Martin Seipp wird Nachfolger

Jetzt zieht sich Dietmar Kühne aus dem Arbeitskreis zurück und legt das Amt des Sprechers in jüngere Hände. Martin Seipp (45), Geschäftsführer von Seipp Wohnen in Waldshut-Tiengen, ist sein Nachfolger.

Die Fakten rund um den Existenzgründerpreis Die Dotierung und die Vergabe Der Existenzgründerpreis des Arbeitskreises Existenzgründungs-Initiative ist mit 5000 Euro dotiert. Seit 1996 wurde er im Landkreis Waldshut 19 Mal zur Förderung der Existenzgründerkultur vergeben. Gestiftet wurde der Preis bislang von Badenova, der Sparkasse Hochrhein und der Volksbank Hochrhein. Die Kandidaten Eine Bewerbung für den Preis ist nicht möglich. Der Arbeitskreis schlägt Kandidaten vor und entscheidet sich dann gemeinsam für einen. Ausgezeichnet werden immer Jungunternehmer im Landkreis Waldshut, die in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich eine Existenz gegründet haben und deren Unternehmen mindestens seit drei Jahren besteht. Der Arbeitskreis Der Arbeitskreis Existenzgründungs-Initiative arbeitet ehrenamtlich und ist als reine Wirtschaftsinitiative völlig unabhängig. Mitglieder sind nach dem Ausscheiden Dietmar Kühnes: Martin Seipp (Sprecher), Domenik Bossert, Thomas Kaiser, Wolfgang Marksteiner, Wolf Morlock, Peter Rau, Ulf Tonne, Alexander Vatovac und Thomas Vogel. Die bisherigen Preisträger 2022: Roman Pohl und Florian Bockstaller, Pohlbock, Ühlingen-Birkendorf.

2018: Timo Weber, Visco Jet Rührsysteme GmbH, Waldshut-Tiengen.

2017: Felix Decker, Decker-Bau, Albbruck.

2015: Manfred Möller, Fiack Lackiertechnik, Waldshut-Tiengen.

2014: Francesco Lucia, HochrheinNet, Küssaberg.

2012: Anette und Thomas Wartner, Stulz – mode:genuss:leben, Waldshut-Tiengen.

2011: Lars Granacher, Zaunteam Hochrhein, Lauchringen.

2009: Andreas Eschbach, Eschbach it GmbH, Bad Säckingen.

2008: Wolfgang Kehl, Kehl Kältetechnik, Lauchringen.

2006: Armin Dannenberger, W. Dimer GmbH, Laufenburg.

2005: Heinz Nitsch und Joachim Rotzinger, Robotec Engineering GmbH, Bad Säckingen.

2003: Silke und Jörg Holzbach, Kaffeehaus Ratsstüble, Waldshut-Tiengen.

2002: Rolf Gallmann und Jürgen Güll, Office Komplett GmbH, Wehr.

2001: Uwe Fiedler und Uwe Paulmann, GT Elektrotechnische Produkte GmbH, Waldshut.

2000: Gerhard Krug, Afinion AG, Bad Säckingen.

1999: Joachim Brohammer, Henry Frenzel und Helmut Sigg, FSSB Chirurgische Nadeln GmbH, Jestetten.

1998: Günter Ebi und Herbert Etspüler, Sensoplan GmbH, Hohentengen.

1997: Siegfried Eggert, Compuser Informatik, Jestetten.

1996: Ulrich Wagner, Tekuwa, Wehr.

Dietmar Kühne möchte keine der zehn Preisverleihungen missen, die zu organisieren und zu gestalten zu den Hauptaufgaben eines Sprechers gehört. Bei den Preisverleihungen in den vergangenen Jahren sind immer rund 200 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik im großen, festlichen Rahmen in der Stadthalle Waldshut zusammen gekommen.

5000 Euro Preisgeld und Kontakte

Über das Preisgeld von 5000 Euro hinaus, erhalten die ausgezeichneten Firmengründer ein medienwirksames Forum um sich vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und sich nach dem offiziellen Teil, in geselliger Runde auszutauschen.

Austausch und Kontakte knüpfen: Nach der offiziellen Preisverleihung treffen sich die geladenen Gäste immer noch zum zwanglosen Zusammensein. (Archivbild 2022) | Bild: Ursula Freudig

„Manche Türe werde für Preisträger offener“, fasst Dietmar Kühne die Bedeutung des Preises zusammen. Die öffentliche Würdigung beispielhafter, innovativer Unternehmensgründungen soll geeignete Personen motivieren, sich ebenfalls selbstständig zu machen.

Laut Kühne ist die Zahl der Unternehmensgründungen im Landkreis Waldshut in den vergangenen Jahren konstant rückläufig. Zu den Gründen hierfür gehöre auch die Schweiz mit ihren lukrativen Arbeitsplätzen.

Reaktion der Preisträger bleiben unvergessen

Unvergessen sind Dietmar Kühne nicht nur die Preisverleihungen, sondern auch die Momente, wenn er nach einer Entscheidung des Arbeitskreises für einen Preisträger, die gute Nachricht persönlich überbracht hat.

Die Verleihung 2022: Romano Pohl und Florian Bockstaller (von links) aus Ühlingen-Birkendorf erhalten im Juli in der Stadthalle Waldshut aus den Händen von Dietmar Kühne den Existenzgründerpreis, die Partnerinnen der beiden Preisträger stehen ebenfalls auf der Bühne. (Archivbild) | Bild: : Ursula Freudig

Er gesteht, dass er besonders gern zu „Pärchen“ gegangen ist, weil die Frauen sich meistens auf eine besonders offene und schöne Art gefreut hätten. Ein Blick auf die Preisträgerliste zeigt, dass ihm dies allerdings nicht oft vergönnt war.

Der Neue hat auch neue Ziele

Martin Seipp, neuer Arbeitskreis-Sprecher, tritt nach eigenen Worten in große Fußstapfen: „Die erfolgreiche Fortführung sowie stetige Weiterentwicklung des Arbeitskreises Existenzgründungs-Initiative, der Glanz und Stellenwert, den der Existenzgründerpreis heute innehat, ist vor allem auf das Engagement von Dietmar Kühne zurückzuführen“, sagt er.

Seipp ist bereits seit etwa zehn Jahren Mitglied des Arbeitskreises. Er ist mit der Arbeit dort vertraut und kann und wird auf bewährte Grundstrukturen zurückgreifen. Dennoch hat er Neues im Blick. So muss ein neues Sponsorenkonzept gefunden werden, weil die Volksbank Hochrhein als Sponsor des Existenzgründerpreises ausgestiegen ist. Weiterhin im Boot sind aber nach wie vor die Badenova und die Sparkasse Hochrhein.

Waldshut-Tiengen Sie machen Motorsport grüner: Romano Pohl und Florian Bockstaller erhalten den Existenzgründerpreis Das könnte Sie auch interessieren

Das kommende neue Sponsorenkonzept wird derzeit gemeinsam erarbeitet. Weiterhin kann sich Martin Seipp vorstellen, das Thema Unternehmensgründung über die Preisvergabe hinaus, durch bestimmte Aktionen der jungen Generation näher zu bringen.

Preis soll jetzt alle zwei Jahre vergeben werden

Beschlossen ist schon jetzt, dass der Preis zukünftig nicht mehr alle eineinhalb Jahre, sondern alle zwei Jahre verliehen wird. 2024 wird es also wieder soweit sein. Wie sein Vorgänger, steht Martin Seipp voll und ganz hinter dem Preis und seinem Ziel, mehr Menschen für die Selbstständigkeit zu gewinnen.

Trotz großer Verantwortung und hohen Arbeitseinsatzes, können sich Dietmar Kühne und Martin Seipp nichts Besseres vorstellen, als beruflich sein eigener Herr zu sein.