Die Ortsgruppe Waldshut des Deutschen Schäferhundevereins hat bei schönem Wetter die badische Jugend- und Juniorenmeisterschaft 2023 ausgerichtet. Gestartet wurde mit dem ersten Teil der Internationalen Gebrauchshundeprüfung (IGP), der sogenannten Fährte. Die Sucharbeit haben alle Teilnehmer bestanden. Anschließend ging es weiter mit dem zweiten Teil, der Unterordnung. Hierbei wurde gezeigt, wie die Hunde im Gehorsam unterschiedliche Stellungen (beispielsweise „Sitz“ und „Platz“ aus der Bewegung) beherrschen, sowie auch Bringhölzer, die die Hunde auf Kommando über einen Sprung und eine Schrägwand holen mussten. Auch diesen Teil der Prüfung haben alle erfolgreich absolviert. Dies schreibt der Schäferhundeverein in einer Pressemitteilung.

Nach dem Mittagessen ging es weiter mit dem dritten und letzten Teil der IGP, dem Schutzdienst. Auch dies haben alle Teilnehmer mit ihren Hunden erfolgreich hinter sich gebracht. Hierbei gratuliert die Ortsgruppe Waldshut der 18-jährigen Malen Metz, die mit ihrem vierjährigen Rüden Arthur gewann und nun bei der deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft die Landesgruppe Baden vertreten wird.

Am nächsten Tag fand die Schau statt, bei der Schäferhunde in unterschiedlichen Altersklassen und Kategorien von Jugendlichen vorgeführt wurden. Dabei bekam die Ortsgruppe Waldshut Besuch von Oberbürgermeister Philipp Frank, der sich kurz an alle Teilnehmer und Zuschauer wandte. Die Ortsgruppe Waldshut bedankt sich bei allen Teilnehmern, den beiden Leistungsrichtern Bernd Fornal und Jens Lambertus, dem Helfer Dennis Breunig, der Schutzdiensthelferin Manuela Schmitt sowie den Sponsoren, schreibt der Verein abschließend in der Pressemitteilung.