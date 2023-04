Tiengen – 175 jähriges Jubiläum feiert das Fachgeschäft Max Fritz in diesem Jahr. Gegründet im April 1848 von Buchbindermeister Karl Eiselin und seiner Frau Emilie, wird das Geschäft heute von Susanne Maier geführt, die es 2021 von ihrer Mutter Klara Maier übernommen hat. Susanne Maier freut sich auf das Jubiläum. Schon von Kindesbeinen an hat sie im Geschäft mitgearbeitet. Die Mutter von zwei Kindern hat zuerst eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, bevor sie sich entschied, das Geschäft von ihrer Mutter zu übernehmen. „Mein Herz, hängt an diesem Laden – daher war die Entscheidung, diesen Schritt zu wagen, nicht schwer.“ Über 40 Jahre hat Klara Maier den Familienbetrieb geführt und auch heute hilft sie noch tatkräftig im Geschäft mit.

Vielseitiges Sortiment

Auf drei Stockwerken und 300 Quadratmetern findet man hier alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt. Aber auch Erwachsene, die Gesellschaftsspiele lieben, finden hier eine große Auswahl. Um immer auf dem neusten Stand zu sein, besuchen Susanne und Klara Maier jedes Jahr die Spielemesse in Nürnberg. Hinzu kommen noch Spiele- und Kreativschulungen, sodass sie ihre Kunden optimal beraten können. „Wir haben viele Stammkunden, die unseren Service und die Beratung schätzen“, so Susanne Maier.

Neben dem Angebot an Spielwaren gibt es die Bereiche Modellbau, Schreibwaren, Bürobedarf, Kinderbücher, Zeitschriften und Toto Lotto. Im Bereich Modeleisenbahn bietet Max Fritz ein vielseitiges Angebot. Es gibt nur noch zwei weitere Geschäfte am Hochrhein mit so einem Sortiment, so Susanne Maier. Aber auch im Kreativbereich, wie zum Beispiel Handlettering oder Basteln, gibt es eine große Auswahl an Materialien. Bekannt ist Max Fritz auch für die breite Palette an Fasnachtskostümen und -zubehör, die von Dreikönig bis Aschermittwoch auf der dritten Etage angeboten werden.

Service und Beratung

Auf Fachkompetenz, Service und Freundlichkeit wird beim Familienunternehmen großen Wert gelegt. Zwei Vollzeitkräfte, eine Aushilfe und ein Azubi kümmern sich um die Wünsche der Kunden. „Es braucht ein großartiges Team, das hinter mir steht und mit anpackt. Außerdem braucht es unglaublich tolle Kunden die einem in guten, wie auch in schlechten Zeiten treu sind, denn sie sind unsere eigentlichen Arbeitgeber“, so Susanne Maier. „Es ist bewegend, Eltern zu begrüßen, die als Kinder bereits dieses Geschäft besucht haben und es geliebt haben.“ Viele Serviceleistungen bietet das Fachgeschäft an, so wie „wir machen Euch Schul-Fit“. Die Eltern können die Listen über die benötigten Artikeln, die sie von der Schule erhalten vorbeibringen. Das Team von Max Fritz stellt dann alles passend zusammen. Gerade für Eltern von Schülern gibt es auch Füller- und Schulranzenberatung und es gibt einen Rabatt bei Klassensatz.

Zum Service gehört auch das Einpacken von Geschenken oder der ehrenamtliche Kartenvorverkauf für regionale Veranstaltungen. Eine schöne Idee sind die Wunschboxen für Geburtstage, Kommunion oder Konfirmation. Die Wundertüte ist ein Angebot, das in der Corona-Zeit entstanden ist. Der Kunde gibt an was er sich wünscht und individuell wird hier für jedes Kind eine Tüte gerichtet. „Wir hatten das Glück, das wir in dieser Zeit unseren Laden nie schließen mussten. Wir haben mit der Wundertüte und dem Lieferservice rund 14 Stunden am Tag gearbeitet und haben damit die Hälfte des normalen Umsatzes erzielt“, so Susanne Maier. „Ohne Familie geht es nicht“. Neben ihrer Mutter bekommt Susanne Maier auch Hilfe von ihrem Bruder, Mann, Nichte und Neffe. „Sie sind immer da, wenn ich sie um Hilfe bitte.“

Susanne Maier, Inhaberin