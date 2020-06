Waldshut vor 1 Stunde

15 Absolventen schließen Technikerschule an den Gewerblichen Schulen ab

In dem zweijährigen Lehrgang der Fachschule für Technik im Profil Automatisierungstechnik/Mechatronik werden berufsrelevante Inhalte der Elektrotechnik, der Informatik und der Maschinentechnik vermittelt. Ein neuer Lehrgang in Automatisierungstechnik/Mechatronik mit Fachhochschulreife beginnt am 14. September.