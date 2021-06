Vierzehn Jahre steckte eine Pistolenkugel im Hals eines Dogerners, der 1988 in der Kneipe „Zur Alten Schmiede“ angeschossen worden war. Erst 2001 wurde das Projektil auf einem Röntgenbild entdeckt, das Schweizer Ärzte wegen eines Sportunfalls des Dogerners machten. 2002 wurde die 9-mm-Kugel endlich entfernt.

Im Verlauf eines Streits im heute nicht mehr bestehenden Lokal „Zur Alten Schmiede“ direkt gegenüber dem Krankenhaus schoss am 30. Januar 1988 ein 33-Jähriger auf den damals 25 Jahre alten Dogerner.

Die Kugel durchschlug die linke Schulter, trat an der Brust wieder aus und verursachte auch eine Wunde am Hals des Opfers. Der zunächst geflüchtete Täter kehrte vor das Lokal zurück und erschoss von außen durch ein Fenster einen damals 41-jährigen Kriminalbeamten, der in der Gaststube die Spuren der vorausgegangenen Schießerei sicherte.

Ein zweiter Schuss blieb in der Theke stecken. Der bei seiner Flucht einen weiteren Schuss abfeuernde Täter konnte zunächst entkommen, wurde aber am 1. Februar 1988 von einem Sondereinsatzkommando (SEK) der Landespolizei im damals leer stehenden Wohnheim Stieg oberhalb Albbruck gefasst. Wegen Mordes und Körperverletzung wurde er 1989 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach dem auf den Dogerner abgegebenen Geschoss hatte die Polizei 1988 am Tatort erfolglos gesucht. Im Waldshuter Spital, wo der Dogerner behandelt worden war, war seinerzeit die Kugel nicht gefunden worden. Nach der Zufallsentdeckung durch die Röntgenaufnahme 2001 ließ sich der Dogerner das Projektil 2002 entfernen.

Seine gegen das Spital wegen der übersehenen Kugel angestrengte Klage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld wurde 2003 vom Landgericht Waldshut abgewiesen. Ein ärztlicher Behandlungsfehler sei nicht nachweisbar gewesen.

Die Flugbahn der Kugel sei so ungewöhnlich gewesen, dass sie von den Waldshuter Ärzten nicht habe erkannt werden können. Immerhin wusste die Polizei jetzt, wo die bisher vermisste der damals vier abgefeuerten Kugeln gelandet war.