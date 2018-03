Die Feuerwehr Waldshut rückte 2017 zu insgesamt 131 Einsätzen aus. Die Anschaffung des Digitalfunks und ein neues Gerätehaus sind die großen Projekte der kommenden Jahre. In der Hauptversammlung wurden Kameraden befördert und neue Mitglieder in die Wehr aufgenommen.

Waldshut (ros) Die Feuerwehreinsatzabteilung Waldshut war im vergangenen Jahr überdurchschnittlich oft ausgerückt. Insgesamt war die Truppe 131 Mal im Einsatz. "Wir hatten überdurchschnittlich viel zu tun", berichtete Abteilungskommandant Alexander Kaiser in der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus am Johannisplatz. Zu den größten Einsätzen zählten der Brand einer Lagerhalle in Lauchringen, der einer Hütte in der Liedermatte, ein Dachstuhlbrand in Tiengen und ein Küchenbrand in der Waldshuter Bergstraße. Weitere Einsätze waren verschiedene Rohrbrüche und Sturmschäden, auf deren steigende Häufigkeit man sich einstellen müsse, so Kaiser.

Auch in diesem Jahr war die Feuerwehr bereits mehrfach wegen Sturms gefordert. Den Rest bildeten sehr viele Klein- und Kleinsteinsätze, wie Müllbrände, Ölspuren und die Menschenrettung per Drehleiter für den Krankentransport. Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr Waldshut die Polizei beim Banküberfall in Waldshut im April 2017 und auch das neue Mehrzweckboot sowie neue Trockentauchanzüge wurden ausgiebig getestet. Bei einer Übung rettete die Feuerwehr 80 Personen von der Rheinfähre.

Zum Feuerwehrmann befördert wurden Alexander Merkt, Christian Pesch und Marco Pugliese (in Abwesenheit). Kommandant Kaiser gratulierte den Anwesenden mit einer Urkunde und versah sie mit den neuen Schulterklappen. Neu in die Abteilung aufgenommen wurden Alexander Sinsig und Anna Lena Schneider. Ebenfalls neu dabei ist Hauptfeuerwehrmann Stephan Meyer, der berufsbedingt aus dem Raum Hannover nach Waldshut gezogen ist.

Für die Gesamtfeuerwehr berichtete Feuerwehrkommandant Peter Wolf von neuer Einsatzkleidung, die voraussichtlich zum Ende des Jahres ausgeliefert werden soll sowie vom neuen Löschfahrzeug 10, das Anfang 2019 kommen wird. Für die Anschaffung des Digitalfunks sei vor wenigen Wochen ein erneuter Zuschussantrag gestellt worden, nachdem das Projekt zuvor gestockt habe. Zum Thema Feuerwehrgerätehaus gab es nichts Neues. Die Stadt plant bis Februar 2019 Zuschussanträge für ein Blaulichtzentrum im Waldshuter Güterbahnhofareal zu stellen, wie Oberbürgermeister Philipp Frank bereits bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Waldshut-Tiengen im Januar berichtet hatte.

Makrus Berst, Jannick Göppert, Thorsten Riedel, Jan-Hendrik Weiland und Mario Müller wurden auf fünf Jahre in den Abteilungsausschuss gewählt.

Die Abteilung

Die Feuerwehrabteilung Waldshut hat derzeit 42 aktive Mitglieder. Im Jahr 2017 wurden 41 Probenabende veranstaltet. Am 13. Mai lädt die Feuerwehr zum Tag der offenen Tür an der Tiengener Stadthalle ein.