Mit fast 102.000 Eu­ro aus dem VR-Gewinnsparen 2022 unterstützt die Volksbank Hochrhein 120 eingetragene, gemeinnützige Vereine und Kindergärten in der Region. Am Montagabend war in der Empfangshalle der Volksbank Geschäftsstelle Waldshut nach zwei Corona-Jahren wieder eine offizielle Übergabefeier der Spendengelder.

„Solidarität beginnt vor Ort, 102.000 Euro, das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Volksbank-Bereichsleiter Christian Schweigler in seinen Begrüßungsworten. Zusammen mit Andreas Maier, ebenfalls Bereichsleiter, moderierte er den Abend. Die Beiden überreichten Vertretern der Spendenempfänger, in der Regel Vereins-Vorsitzenden und Kindergarten-Leiterinnen, persönlich die jeweilige Spendensumme.

Sport- und Musikvereine waren analog zu hiesigen Vereinsstrukturen mit über 60 die stärkste Gruppe, gefolgt von rund 35 Kindergärten. So gut wie alle Vereine und Einrichtungen kommen aus dem Landkreis Waldshut. Sie alle eint, dass sie für die Allgemeinheit tätig sind, vielseitige Freizeitangebote machen, das kulturelle und soziale Leben vor Ort mitprägen und sich für Heimat und Brauchtum einsetzen.

Das Förderprogramm Das regionale Förderprogramm der Volksbank Hochrhein eG beruht auf vier Pfeilern: Neben der Förderung von Vereinen und Kindergärten, gibt es ein Förderprogramm für Handels-und Gewerbevereine sowie eines für Schulen. Alle vier Förderprogramme zusammen genommen, hat die Volksbank Hochrhein im Vorjahr 158.800 Euro für die Region gespendet. Die Bewerbungen Weitere Informationen und Online-Bewerbungsformulare für die Förder-programme der Volksbank Hochrhein im Internet unter (www.volksbank-foerderprogramm.de). Für Bewerbungen im Förderungsjahr 2023 gilt teilweise eine Frist bis zum 30. Juni.

In ein paar Worten gaben die Empfänger an, für was sie ihre Spende verwenden wollen. Neue Musikinstrumente und Noten, neue Sport- und Trainingsgeräte, Vereinskleidung, Masken, Spielgeräte oder auch notwendige Reparaturen und Investitionen in die Einrichtung und Ausstattung von Anlagen und Vereinsheimen, standen dabei entsprechend den jeweiligen Vereinszwecken, ganz oben auf der Wunschliste. Dies oftmals mit dem Blick auf die gezielte Förderung des Nachwuchses.

Die meisten Vereine und Kindergärten sind nicht zum ersten Mal von der Volksbank Hochrhein unterstützt worden. Das VR-Gewinnsparen der Volks- und Raiffeisenbanken gibt es mittlerweile seit über 70 Jahren. Es ist eine Kombination aus sparen, gewinnen und helfen mittels sogenannter VR-Gewinnsparlose.

So funktioniert das Gewinnsparen

Käufer nehmen mit einer Teilsumme des Kaufpreises an einer Lotterie des Volksbank-Gewinnsparvereins teil, bei der lukrative Sach- und Geldpreise vergeben werden. Ein Teil der Lotteriesumme geht vom Gewinnsparverein an die Volksbanken zurück, die diesen Betrag dann alljährlich spenden. Nicht nur soziale und gemeinnützige Einrichtungen werden unterstützt, sondern auch gezielt Menschen in Not.

„Unser VR-Gewinnsparen ist nicht nur eine Lotterie mit attraktiven Gewinnen, sondern auch eine Einrichtung mit einem sozialen Auftrag, je mehr Gewinnsparlose verkauft werden, desto mehr bleibt an Spendengeldern für Vereine, Einrichtungen und Menschen in Not“, erklärte Christian Schweigler bei der Übergabe der Spendengelder. Nachdem alle 120 Vereine und Einrichtungen ihre Spende erhalten hatten, klang der Abend mit einem geselligen Beisammensein bei Häppchen und Getränken aus.