„Normalerweise gebe ich den Abschlussschülern etwas Persönliches mit auf den Weg“, richtete Rektorin Lisa Bosch ihre Worte an die Gäste und vor allem an die Schüler des Abschlussjahrgangs, den sie erstmals seit der fünften Klasse bis zum heutigen Abend als Schulleiterin begleitet hatte. „Doch dieses Jahr“, so Lisa Bosch, „verhält es sich umgekehrt. Heute habe ich den wunderbaren Eindruck, dass ihr mir und uns etwas mit auf den Weg gebt.“ Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Klasse 10b mit Klassenlehrer Markus Kintzi (Mitte, vorn). | Bild: Pia Maier

In den vergangenen Jahren wurden anonyme Kommunikation und virtuelle Anerkennung auf sozialen Plattformen scheinbar bedeutender als die Wertschätzung des Gegenübers. „Ihr habt uns gezeigt, dass man sich gegen diese Trends stemmen kann und sich diesen entziehen kann“, lobte Bosch. „Mitschülern, die gerade erst nach Deutschland gekommen waren, habt ihr eine Heimat gegeben. Mitschülern aus völlig anderen Schulsystemen habt ihr selbstverständlich in euren Klassen aufgenommen. Ihr habt starke eigenen Haltungen entwickelt und eure Individualität der Gleichförmigkeit entgegengestellt.“

Lobe und Preise Lob: 10a: Arda Göcmen, Gracjan Grysiewicz, Huda Almohammad, Evelin Nußbaumer, Michael Bobrink, Erik Feil, Lilli Leingang, Adonit Misiraj und Kira Härtel. 10b: Claudia Valenti, Zainab Almohammad und Jannis Wagner. 10c: Marie Marder, Markus Morath, Amelie Eckert, Lorena Maier, Simon Ebner und Marie Feger. 10d: Milena Mayer, Yannis Ramoul, Lena Rüd und Gabriel Schäfer.

Preis: 10a: Johannes Arzner, Michael Steinmetz, Johanna Sutter, Sarah Kaiser, Katharina Gäng, Johanna Hupfer, Luisa Burkart, Daniel Machado, Magdalena Schneider und Dorit Nguyen. 10b: Sarah Binkert und, Humejra Kusi. 10c: Noemi Ebner, Eliana Vella, Jeanine Weißenberger, Samira Baumgartner und Orlando Reinhard. 10d: Evelin Ladan, Wlad Reiz und Rebekka Tasse.

Weitere Preise: Preis für soziales Engagement: Evelin Ladan, 10d. Preis im Fach Französisch: Johanna Sutter, 10a.

Bosch dankte auch den Klassen- und Fachlehrern, die den Schülern den Raum gaben, ihre Persönlichkeit zu entfalten und sie auf die Abschlussprüfungen vorbereiteten.

Die Klasse 10c mit Klassenlehrerin Nicole Barr (hinten, Mitte) und Birgitta Metzler (links). | Bild: Pia Maier

Die Moderatorinnen Marie Marder und Eliana Vella dankten Lisa Bosch für die Unterstützung während ihrer Schulzeit. Auch Oberbürgermeister Philipp Frank gratulierte: „Seid stolz auf das Erreichte und seid offen für Weiterentwicklung.“ Die Schüler mögen ihre Weltoffenheit bewahren und sich auch ihrer Wurzeln in einer der schönsten Regionen Deutschlands bewusst sein, um deren Zukunft mitzugestalten.

Das sagt die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende

Petra Huber als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende wagte einen Rückblick in ihre Schulzeit und in Anbetracht ihrer und der diesjährigen Abschlussfeier, sagte sie: „Geschafft!“ Sie beglückwünschte die Absolventen auch im Namen des Elternbeiratsvorsitzenden Johannes Tröndle. „Welcher Weg nun der richtige sei“, so Petra Huber, „ist keine leichte Entscheidung.“

Die Klasse 10d mit Klassenlehrerin Olga Schreiber (links). | Bild: Pia Maier

Corona beeinflusst Schulzeit

Schülersprecherin Rebekka Tasse beschrieb ihre eigene und die Entwicklung ihrer Mitschüler von Kindern zu Jugendlichen. In der fünften Klasse fanden sich alle an einem neuen Ort, in einem neuen Gebäude, umgeben von neuen Mitschülern und Lehrern wieder. Viele mussten zum ersten Mal den Bus benutzen, um zur Schule zu gelangen. Die Corona-Zeit machte den Schulalltag nicht leichter. „Gleich zu Beginn der zehnten Klasse“, stellte Rebekka Tasse fest, „spürte man angesichts der bevorstehenden Prüfungen einen anderen Wind.“

Waldshut-Tiengen Mit gutem Zeugnis in der Hand ins Berufsleben Das könnte Sie auch interessieren

Berlinfahrt stärkt Klassengemeinschaft

Die Berlinfahrt Ende Oktober stärkten die Klassengemeinschaft und das Bewusstsein, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. „Glaubt an euch selbst“, sagte Tasse ihren Mitschülern und beendete ihre Rede mit einem Zitat ihres Deutschlehrers Cemil Güzel: „Man muss erst hinfallen, um stärker wieder aufzustehen.“ Der Abschluss der Feier bildete die Vergabe der Zeugnisse. Die Schulband unter der Leitung von Markus Kintzi und Tobias Knörzer trugen mit den Stücken „Sunroof“ von Nicky Youre und „Schlechtes Vorbild“ von Sido zur guten Stimmung in der Stadthalle bei. Zusammen mit Alex Maier spielten Markus Kintzi und Tobias Knörzer als Lehrerband das Stück „Hurra“ von den Ärzten.