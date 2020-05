von SK

Gegen die Restriktionen wegen der Corona-Pandemie richtete sich eine Kundgebung am Samstagmittag auf dem Viehmarktplatz in Waldshut. Nach Polizeiangaben nahmen rund 100 Menschen teil und damit etwa so viele, wie laut der Genehmigung durch das städtische Ordnungsamt maximal zulässig war. Auch über Vorstöße gegen die übrigen Vorgaben zum Infektionsschutz wurde nichts bekannt. „Die Auflagen wurden eingehalten“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg auf Anfrage. Die Redner bei der „Mahnwache für den Erhalt der deutschen Grundrechte und unserer Freiheit“ erhielten frenetischen Beifall. Die Veranstaltung war laut Auskunft des Ordnungsamts durch eine Privatperson aus Waldshut-Tiengen angemeldet worden . Der Bereich der Veranstaltung, die auch auf das Interesse neugieriger Passanten stieß, musste gemäß den Auflagen abgegrenzt werden.