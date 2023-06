Gurtweil – Anton Wuchners wache, blaue Augen strahlen, wenn er über seine Arbeit spricht. „Man muss den Schnaps erriechen! Wenn ich einen Brand mache, kann ich ganz genau sagen, jetzt ist der Vorlauf durch, jetzt der Mittellauf – das ist das Herzstück von dem ganzen Brand. Das ist, was gut ist, da steckt der Geschmack drin.“

Die Begeisterung, die der Inhaber der Obstbrennerei Wuchner in Gurtweil für seine Arbeit hat, ist spürbar, ansteckend und vor allem auch in seinem Produktregal sichtbar. Wo sonst findet man schon Bärlauch- oder Steinpilzschnaps? Die Sorten klingen ungewöhnlich, sind aber Renner in seiner Produktpalette. Sie zeigen außerdem: Anton Wuchner ist ein kreativer Kopf, der es liebt, anders zu denken.

„Ich mag einfach Bärlauch und wollte das ausprobieren“, sagt er mit einem Schulterzucken, als wäre es das Normalste auf der Welt. „Von einigen Kunden habe ich gehört, dass sie sich etwas Bärlauchschnaps auf den Salat träufeln oder den Pilzschnaps ins Risotto geben!“

Natürlich gibt es bei der Obstbrennerei Wuchner auch traditionellere Brände und Liköre, aber interessant sind die außergewöhnlichen Namen. Der Verkaufsschlager „Namenlos“, auf dessen Etikett ein Tannenzweig abgebildet ist, wurde von einem Kindergetränk inspiriert, dass seine verstorbene Ehefrau Pia zu Weihnachten immer von einer Tante bekam. Dann steht dort noch ein Blutwurz, welcher auf die Idee seines Göttis zurückgeht. Dieser durfte seinen ersten Versuch probieren und kommentierte ihn mit „Willst du etwa Medizin machen?“ „Und sowas möchte ich hören! Leute müssen mir ehrlich sagen, was ich verbessern kann und was nicht gut ist.“ So ehrliche Rückmeldungen bekommt man meist von Menschen, die einem nahestehen. Kein Wunder also, dass die Freunde und Nachbarn regelmäßig zum Verkosten eingeladen werden.

In der Brennerei selber duftet es betörend nach Erdbeeren, denn Anton Wuchner arbeitet gerade an seinem Frühlingslikör, mit Erdbeere und Rhabarber. Zum Jubiläumsfest wird er in seiner Brennstube zeigen, wie er seine Schnäpse und Liköre herstellt. „Wir sind eine kleine Hofbrennerei, wir haben da, was wir da haben. Ich habe meine Streuobstwiesen, meine Bienen, wenn etwas alle ist, dann ist es eben alle, bis ich Nachschub machen kann.“ Ein fast außergewöhnlicher Ansatz in einer Zeit, in der es sogar im November „frische“ Erdbeeren zu kaufen gibt. Doch Anton Wuchner ist der Bezug zu seinem Umfeld in jeder Hinsicht wichtig – zu seiner Familie, seiner Gemeinde und zu den verwendeten Zutaten, die zum größten Teil in dem Areal hinter seinem Haus wachsen.

Auch für dieses Jubiläum hat Anton Wuchner sich natürlich etwas überlegt – zum Fest werden zwei neue besondere Sorten, einen Likör und eine Cuvée, geben. Die Ideen gehen einem kreativen Kopf wie Anton Wuchner so schnell sicher nicht aus.

Hoffest

„Der Wuchner-Hof brennt“ – diese Schlagworte stehen für ein kleines Gurtweiler Dorffest am Mühlebach. Der Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Obstbrennerei Wuchner.

Der Männerchor und Brennerei-Inhaber Anton Wuchner laden am 17. und 18. Juni zu einem erlebnisreichen, kulinarischen und geselligen Hoffest ein. Das Festwochenende beginnt am Samstag, 17. Juni, 11 Uhr, auf dem Hofgelände und in der gesperrten Straße „Am Fischersteg“ und endet am Sonntagabend. Im Mittelpunkt des Festgeschehens steht das Schaubrennen, mit dem der Festorganisator Anton Wuchner seine Obstbrennerei präsentieren wird. Aber auf die Festgäste warten noch viele weitere Angebote wie zum Beispiel etliche Marktstände am Sonntag aus der Region sowie vor allem Unterhaltung und eine Festwirtschaft mit dem Männerchor Gurtweil.

